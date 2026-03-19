Минпросвещения России увеличит доступность продленки для школьников
Минпросвещения: число посещающих продленку в школах достигнет 17,6% к 2030 году
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Доля учеников с первого по четвертый класс, посещающих группы продленного дня, к 2030 году должна составлять не менее 17,6 процента, рассказали в пресс-службе Минпросвещения.
"Доля учеников 1-4-х классов, посещающих группы продленного дня (ГПД), к 2030 году должна составлять не менее 17,6 процента. Сегодня в них занимаются более 1,43 миллиона ребят", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в начале прошлого учебного года занятия в ГПД посещали 16,48 процента детей, в стране действовало более 49 тысяч групп.
"В прошлом году в школах страны было дополнительно создано 12 930 групп продленного дня для учеников 1-4-х классов. Этот результат превысил плановый показатель более чем в 12 раз", — подчеркнул министр просвещения Сергей Кравцов.
По его словам, это становится не просто формой присмотра за ребенком после уроков, а полноценной образовательной и воспитательной средой, где дети могут выполнять домашние задания, участвовать в развивающих занятиях, находиться в безопасной и комфортной обстановке до возвращения родителей с работы.
Ранее президент Владимир Путин
призвал выстраивать графики работы групп продленного дня с учетом занятости родителей.