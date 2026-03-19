МИД поддержал идею взаимных гарантий безопасности на Ближнем Востоке

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Россия согласна с востребованностью запуска переговоров на Ближнем Востоке для достижения договоренностей о мерах доверия в ядерной энергетике и взаимных гарантиях безопасности, сообщили в МИД РФ.

"Разделяем тезисы оманского министра о востребованности запуска общерегионального переговорного процесса в целях достижения договоренностей о мерах доверия и транспарентности в сфере ядерной энергетики, а также о взаимных гарантиях безопасности", - подчеркнули в министерстве.