12:34 19.03.2026 (обновлено: 13:23 19.03.2026)
МИД Омана: США завязнут в возможной наземной операции против Ирана
Достижение целей Израиля в Иране невозможно без наземной операции США, в которой Вашингтон завязнет, заявил глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди. РИА Новости, 19.03.2026
МИД Омана: США завязнут в возможной наземной операции против Ирана

Бадр аль-Бусаиди: достижение целей в Иране невозможно без наземной операции США

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВид на один из кварталов Тегерана
Вид на один из кварталов Тегерана. Архивное фото
СТАМБУЛ, 19 мар – РИА Новости. Достижение целей Израиля в Иране невозможно без наземной операции США, в которой Вашингтон завязнет, заявил глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди.
"Судя по всему, израильское руководство убедило США, что Иран настолько ослаблен санкциями, внутренними противоречиями и ударами США и Израиля по ядерным объектам в июне 2025 года, что сразу после первых ударов и убийства верховного лидера последует безоговорочная капитуляция Тегерана. Но теперь стало ясно, что для достижения определенных Израилем целей потребуется длительная военная кампания, в ходе которой США будут обязаны приступить к наземной фазе, открыв новый фронт в бесконечных войнах, которые (президент США Дональд) Трамп ранее обещал завершить", - написал министр в статье для газеты Economist.
По его словам, этого не хотят ни руководство США, ни сами американцы.
В понедельник портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность захвата иранского острова Харк, что потребует высадки американских военных. Командующий военно-морскими силами иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири в этот же день подчеркнул, что возможная атака Штатов на Харк, где расположен крупнейший нефтяной терминал Ирана, существенно отразится на стоимости нефти.
Во вторник замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде предупредил, что отправка США военных в Иран обернется для них конфликтом, аналогичным тому, с которым они столкнулись во Вьетнаме.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
