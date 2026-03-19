Мессенджер MAX стал доступен владельцам некоторых ливанских номеров
РИА Новости, 19.03.2026
БЕЙРУТ, 19 мар - РИА Новости. Владельцы номеров ливанских операторов сотовой связи с кодом "03" получили возможность зарегистрироваться в российском мессенджере Max, передает корреспондент РИА Новости.
В Ливане
действуют два основных оператора - Alfa и Touch, у каждого из них есть свой набор кодов (например, 03, 70, 79, 81), по которым определяется, к какой сети относится абонент. В номере телефона эти цифры стоят сразу после международного кода страны (+961), по аналогии с российскими "967", "916" и другими.
Регистрация с кодом "03" проходит успешно, так как при введении номера после кода Ливана "+961" не надо вводить ноль.
Однако при попытке зарегистрироваться через номера с кодами, которые начинаются на семь и восемь, система не дает возможности полностью написать мобильный номер из шести цифр. Так что нет способа получить код подтверждения из-за того, что подобные коды двойные (70, 71, 79, 81 и так далее).
С начала марта появилась возможность зарегистрироваться в мессенджере Max по номерам десятков государств из регионов Ближнего Востока
, Латинской Америки
, Африки
и Азии
. Теперь в этот список вошел и Ливан.