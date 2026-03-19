Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:55 19.03.2026 (обновлено: 00:56 19.03.2026)
https://ria.ru/20260319/lunev--2081570443.html
Нгамалё и Лунев близки к продлению контрактов с "Динамо"
футбол
муми нгамале
андрей лунев
динамо москва
российская премьер-лига (рпл)
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953821509_0:42:1024:618_1920x0_80_0_0_8ccd164fe48ee93bb719151ce90a95c2.jpg
https://ria.ru/20260319/gusev-2081566075.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953821509_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_582c3ed1cf67c3d9982239bc1307f889.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
© Соцсети клубаАндрей Лунев после перехода в "Динамо"
Андрей Лунев после перехода в Динамо - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© Соцсети клуба
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров заявил журналистам, что футбольный клуб близок к продлению контактов с форвардом Муми Нгамалё и вратарем Андреем Луневым.
В среду "Динамо" в гостях уступило "Спартаку" со счетом 0:1 в ответном матче полуфинала пути РПЛ Кубка России, но вышло в финал по сумме результатов двух встреч. В решающей стадии команда сыграет против "Краснодара".
«
"У Нгамалё есть опция продления контракта при наборе определенного количества минут, он их не набрал, но уверенно к этому идет. Не исключаем, что он может остаться в клубе без автопродления. Сейчас он имеет возможность заработать то, что прописано в контракте. Предложения по нему от других клубов? Конкретных предложений к нам по нему не поступало. У Лунева очень схожая ситуация - есть автоматическое продление. Он близок к его выполнению. В случае с Луневым шансы значительно выше", - заявил Пивоваров.
Соглашение 31-летнего Нгамалё с "Динамо" действует до июля 2026 года. В текущем сезоне он сыграл 20 матчей и забил четыре мяча. Луневу 34 года, его контракт с также рассчитан до июля 2026 года. Голкипер сыграл 14 матчей за "Динамо" в различных турнирах в сезоне-2025/26, трижды сохранив ворота в неприкосновенности.
Ролан Гусев - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
В "Динамо" увидели прогресс после назначения Гусева
Вчера, 00:06
 
ФутболМуми НгамалеАндрей ЛуневДинамо МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Закончен (П)
    Крылья Советов
    Локомотив
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Авангард
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Амур
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Лион
    Сельта
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Генк
    5
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Мидтъюлланн
    Ноттингем Форрест
    1
    3
  • Футбол
    2-й тайм
    Порту
    Штутгарт
    2
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Рома
    Болонья
    3
    3
  • Футбол
    2-й тайм
    Бетис
    Панатинаикос
    4
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Астон Вилла
    Лилль
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала