16:09 19.03.2026
Ковальчук рассказал о создании в России базы генетической информации
Ковальчук рассказал о создании в России базы генетической информации
Формирование национальной базы генетической информации завершится в России в 2026 году, заявил президент национального исследовательского центра "Курчатовский... РИА Новости, 19.03.2026
Россия, Ленинградская область, Михаил Ковальчук, Владимир Путин, Курчатовский институт
Ковальчук: национальная база генетической информации РФ будет готова в 2026 году

© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкМихаил Ковальчук на КМУ-2025
Михаил Ковальчук на КМУ-2025. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мар – РИА Новости. Формирование национальной базы генетической информации завершится в России в 2026 году, заявил президент национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
Ковальчук в четверг принял участие в заседании правительства Ленинградской области, где, в частности, обсуждались вопросы научно-технологического лидерства.
Ковальчук призвал возродить в России направление канальных реакторов АЭС
13 февраля, 19:23
Ковальчук призвал возродить в России направление канальных реакторов АЭС
13 февраля, 19:23
"Было поручение президента (России Владимира Путина – ред.) о том, чтобы мы создали базу генетической информации. Мы ее создали, она в этом году сдается, у нее три уровня: открытый научный, коммерческий ограниченный и третий, для спецслужб", - рассказал глава Курчатовского института.
В июне 2020 года на сайте Кремля сообщалось, что по поручению главы государства правительство РФ и "Курчатовский институт" должны обеспечить создание и работу информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных. Также им предстояло разработать форматы хранения и передачи этой информации.
Путин подписал закон о защите генетических данных человека
20 февраля, 23:29
Путин подписал закон о защите генетических данных человека
20 февраля, 23:29
 
