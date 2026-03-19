Ковальчук рассказал о создании в России базы генетической информации

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мар – РИА Новости. Формирование национальной базы генетической информации завершится в России в 2026 году, заявил президент национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
Ковальчук в четверг принял участие в заседании правительства Ленинградской области, где, в частности, обсуждались вопросы научно-технологического лидерства.
"Было поручение президента (России Владимира Путина – ред.) о том, чтобы мы создали базу генетической информации. Мы ее создали, она в этом году сдается, у нее три уровня: открытый научный, коммерческий ограниченный и третий, для спецслужб", - рассказал глава Курчатовского института.
В июне 2020 года на сайте Кремля сообщалось, что по поручению главы государства правительство РФ и "Курчатовский институт" должны обеспечить создание и работу информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных. Также им предстояло разработать форматы хранения и передачи этой информации.
