05:38 19.03.2026 (обновлено: 05:39 19.03.2026)
Коллекционер объяснил отсутствие судебных дел против Бэнкси
Дарья Буймова
ЛОНДОН, 19 мар - РИА Новости. Отсутствие судебных дел против британского стрит-арт художника Бэнкси объясняется не его анонимностью, а, скорее, наличием могущественных друзей, таким мнением с РИА Новости поделился галерист Джон Брендлер, известный коллекционер работ художника.
Ранее агентство Рейтер опубликовало собственное расследование, на основании которого заявило, что настоящее имя Бэнкси при рождении - Робин Ганнингем, которое он позднее сменил на крайне популярное в Великобритании имя Дэвид Джонс. При этом авторы расследования отмечали, что неизвестно, использует ли он последнее до сих пор.
"Первоначальное имя Робин Ганнингем известно очень давно... Что лично меня больше всего интересует, так это то, почему он никогда не привлекался к уголовной ответственности за причиненный ущерб... Я думаю, у него есть могущественные друзья", - рассказал коллекционер, владеющий галереей Brandler Galleries в графстве Эссекс.
Он также отметил, что многие из работ Бэнкси выполнены не на простых зданиях, а на объектах культурного наследия, в том числе его последняя работа, нанесенная в 2025 году на здание Королевского судебного двора в Лондоне.
"Никто не преследует его в судебном порядке за нанесение ущерба зданию, внесенному в список памятников архитектуры. Что если его следующим проектом станет нанесение граффити на здания парламента, Букингемский дворец или Виндзорский замок? Он полностью защищен от судебного преследования?" - добавил британский галерист.
Бэнкси (Banksy) – художник-загадка, изменивший массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров. Работы Бэнкси не раз уходили с молотка за шестизначные суммы.
