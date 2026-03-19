Рейтинг@Mail.ru
"Авангард" обыграл "Северсталь" в матче КХЛ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей
Хоккей
 
21:26 19.03.2026 (обновлено: 21:32 19.03.2026)
https://ria.ru/20260319/kkhl-2081815643.html
"Авангард" обыграл "Северсталь" в матче КХЛ
Омский "Авангард" обыграл череповецкую "Северсталь" в своем заключительном матче текущего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 19.03.2026
2026-03-19T21:26:00+03:00
2026-03-19T21:32:00+03:00
хоккей
череповец
василий пономарев
семен чистяков
константин окулов
авангард
северсталь
нефтехимик
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2078033433_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_d2f831f5922bcb0e51834b45a7857fb8.jpg
https://ria.ru/20260319/bedard-2081691813.html
череповец
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2078033433_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_84c018bd44d5d11282a722d9df94d551.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Хоккей, Череповец, Василий Пономарев, Семен Чистяков, Константин Окулов, Авангард, Северсталь, Нефтехимик, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Спорт
"Авангард" обыграл "Северсталь" в матче КХЛ

"Авангард" обыграл "Северсталь" в концовке регулярного чемпионата КХЛ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. "Авангард" (Омск)
Хоккей. КХЛ. Авангард (Омск) - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омск). Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Омский "Авангард" обыграл череповецкую "Северсталь" в своем заключительном матче текущего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Череповце завершилась победой гостей со счетом 5:2 (1:1, 0:1, 4:0). В составе "Авангарда" шайбы забросили Василий Пономарев (19-я минута), Майкл Маклауд (46), Семен Чистяков (53), Константин Окулов (55) и Александр Волков (59). У "Северстали" отличились Иоаннис Калдис (9) и Михаил Ильин (40).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
19 марта 2026 • начало в 19:00
Завершен
Северсталь
2 : 5
Авангард
08:49 • Янни Калдис
(Николай Чебыкин, Илья Иванцов)
19:43 • Михаил Ильин
(Данил Аймурзин)
18:59 • Василий Пономарев
(Михаил Котляревский)
05:28 • Майкл Маклеод
(Джозеф Чеккони)
12:24 • Семен Чистяков
(Александр Волков)
14:28 • Константин Окулов
(Майкл Маклеод, Марсель Ибрагимов)
18:54 • Александр Волков
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Авангард", набрав 99 очков, завершил регулярный чемпионат на втором месте в таблице Восточной конференции. "Северсталь" стала третьей на Западе с 86 баллами.
В первом раунде плей-офф "Авангард" сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком", "Северсталь" - с командой, занявшей шестое место в Западной конференции.
В другом матче нижегородское "Торпедо" на домашнем льду обыграло хабаровский "Амур" - 5:3 (1:1, 2:1, 2:1).
Кирилл Капризов - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Канадский хоккеист назвал Капризова одним из любимых игроков в НХЛ
Вчера, 14:16
 
ХоккейЧереповецВасилий ПономаревСемен ЧистяковКонстантин ОкуловАвангардСеверстальНефтехимикКХЛ 2025-2026Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Закончен (П)
    Крылья Советов
    Локомотив
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Авангард
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Амур
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Лион
    Сельта
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Генк
    5
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Мидтъюлланн
    Ноттингем Форрест
    1
    3
  • Футбол
    2-й тайм
    Порту
    Штутгарт
    2
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Рома
    Болонья
    3
    3
  • Футбол
    2-й тайм
    Бетис
    Панатинаикос
    4
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Астон Вилла
    Лилль
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала