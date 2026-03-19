"Авангард" обыграл "Северсталь" в матче КХЛ

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Омский "Авангард" обыграл череповецкую "Северсталь" в своем заключительном матче текущего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Череповце завершилась победой гостей со счетом 5:2 (1:1, 0:1, 4:0). В составе "Авангарда" шайбы забросили Василий Пономарев (19-я минута), Майкл Маклауд (46), Семен Чистяков (53), Константин Окулов (55) и Александр Волков (59). У "Северстали" отличились Иоаннис Калдис (9) и Михаил Ильин (40).
19 марта 2026 • начало в 19:00
08:49 • Янни Калдис
(Николай Чебыкин, Илья Иванцов)
19:43 • Михаил Ильин
(Данил Аймурзин)
18:59 • Василий Пономарев
05:28 • Майкл Маклеод
12:24 • Семен Чистяков
14:28 • Константин Окулов
18:54 • Александр Волков
"Авангард", набрав 99 очков, завершил регулярный чемпионат на втором месте в таблице Восточной конференции. "Северсталь" стала третьей на Западе с 86 баллами.
В первом раунде плей-офф "Авангард" сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком", "Северсталь" - с командой, занявшей шестое место в Западной конференции.