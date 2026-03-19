17:09 19.03.2026
Почему свадьбу Бородача Лу с русской женщиной широко обсуждают в Китае
Почему свадьбу Бородача Лу с русской женщиной широко обсуждают в Китае
Почему свадьбу Бородача Лу с русской женщиной широко обсуждают в Китае

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкТоржественная церемония бракосочетания
Торжественная церемония бракосочетания
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В китайских соцсетях неожиданно набрала популярность история блогера, известного как Бородач Лу. Поводом стало стали обстоятельства его брака: мужчина из провинции женился на россиянке, ослушавшись традиции.
Одни реагировали с иронией, другие с недоверием. В комментариях звучал один и тот же вопрос: действительно ли речь идет о чувствах, а не о расчете?

Брак — это сделка

История Лу началась задолго до знакомства с будущей супругой. В 2011 году он отправился в Россию, рассчитывая заработать на торговле. Там он выучил язык, наладил контакты с предпринимателями. Уже в 2023-м он познакомился с Владой. Вскоре пара решила пожениться, после чего мужчина привез супругу в Китай.
На первый взгляд — обычная история знакомства. Однако именно отсутствие традиционных требований к жениху сделало ее такой заметной. Влада не просила ни жилья, ни машины, ни украшений.
В Китае брак часто сопровождается системой "цайли" — выкупа за невесту. В сельских районах его размер может достигать 300-400 тысяч юаней, а в городах средний показатель держится на уровне около 183 тысяч. Но это лишь часть расходов. К ним добавляются требования к наличию квартиры, автомобиля, а также затраты на свадьбу, которые в крупных городах могут приближаться к двум миллионам юаней.
В таких условиях выбор партнера нередко превращается в своеобразную сделку по всем правилам рынка.
© РИА Новости / Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкКитайские юани
Китайские юани

Все дело в демографии

Экономизация брака напрямую связана с демографией. По данным переписи, в Китае мужчин примерно на 34,9 миллиона больше, чем женщин.
Эта диспропорция сформировалась в результате многолетней политики ограничения рождаемости. С конца 1970-х годов действовало правило "одна семья — один ребенок", из-за которого многие семьи отдавали предпочтение мальчикам.
Даже после смягчения ограничений ситуация не изменилась. Разрыв между численностью мужчин и женщин сохраняется, а конкуренция на брачном рынке усиливается.
"В сельской местности Китая у нас около 34,9 миллиона "лишних мужчин", — говорит экономист Дин Чанфа.
На фоне этих трудностей все больше мужчин рассматривают возможность брака с иностранками. Кроме того, в китайском обществе сформировались устойчивые представления о россиянках. Согласно исследованиям, их воспринимают как "красивых, добрых и ориентированных на семью".
Журналист из Хэйлунцзяна Чжао Тяньчуань прямо говорит:
"Многие парни в Китае стремятся к браку с русскими! Потому что русские очень красивые… Кроме того, выкуп за китайскую невесту очень большой… Очень!"
При этом сами россиянки часто подходят к выбору партнера иначе. Исторически наши женщины чаще ориентируются на личные качества партнера и перспективы отношений. Финансовая независимость также играет заметную роль: многие женщины стремятся обеспечивать себя самостоятельно.
Одна из собеседниц из Китая, Надя из Хэйхэ, подтверждает, что и внутри страны взгляды постепенно меняются:
"Молодежь больше ориентируется на любовь и взаимопонимание при выборе партнеров, а не на такие традиции, как выкуп".

Иллюзии с обеих сторон

Важно учитывать, что стереотипы существуют не только в Китае. Некоторые россиянки также воспринимают брак с иностранцем как способ улучшить уровень жизни.
Учительница русского языка из Пекина Сюэ Цзявэнь отмечает:
"Многие русские девушки выходят замуж за китайцев или влюбляются в китайцев только из-за денег".
© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкМолодожены на улице в Ухане
Молодожены на улице в Ухане
На практике такие ожидания не всегда оправдываются. Быстрые браки, заключенные в течение нескольких месяцев, нередко заканчиваются разводами. Исследователи предупреждают о рисках: культурные различия, языковой барьер и разные семейные модели могут приводить к конфликтам. Иногда женщины возвращаются на родину, а дети остаются в Китае.
Так или иначе, история Бородача Лу стала поводом для широкой дискуссии.
 
 
 
