https://ria.ru/20241021/uchenyy-1979055108.html

Ученый из КНР предложил жениться на россиянках из-за проблем с демографией

Ученый из КНР предложил жениться на россиянках из-за проблем с демографией - РИА Новости, 21.10.2024

Ученый из КНР предложил жениться на россиянках из-за проблем с демографией

На фоне серьезных демографических проблем, с которыми сталкивается сегодня КНР, китайские мужчины могут искать жен в других странах, в том числе в России,... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T07:20

2024-10-21T07:20

2024-10-21T16:34

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ПЕКИН, 21 окт — РИА Новости. На фоне серьезных демографических проблем, с которыми сталкивается сегодня КНР, китайские мужчины могут искать жен в других странах, в том числе в России, заявил доцент Школы экономики Сямэньского университета Дин Чанфа, пишет издание South China Morning Post. Современный Китай сталкивается с серьезными демографическими проблемами, включая гендерный дисбаланс и старение населения. К ним привела внедренная в Китае в конце 1970-х годов политика "Одна семья — один ребенок", в рамках которой семьям в городах было разрешено иметь только одного ребенка, а в деревнях — двух, если первый ребенок — девочка. Согласно данным переписи населения 2020 года, в Китае численность мужчин на 34,9 миллиона человек превышала численность женщин. Для решения проблемы миллионов "лишних" мужчин в Китае профессор Дин Чанфа высказал идею продвигать браки с иностранками. "Он предложил мужчинам в Китае рассмотреть возможность женитьбы на женщинах из таких стран, как Россия, Камбоджа, Вьетнам и Пакистан", — пишет издание. "В сельской местности Китая у нас около 34,9 миллиона "лишних мужчин", которые могут столкнуться с давлением, связанным с предоставлением жилья, автомобилей и выкупа за невесту на общую сумму от 500 000 до 600 000 юаней (от 70 000 до 84 000 долларов) для заключения брака", — приводит газета слова Дин Чанфа. По его словам, решение этой проблемы "может потребовать привлечения значительного числа подходящих молодых женщин из-за рубежа". Данное заявление вызвало дискуссию среди китайских онлайн-пользователей, мнения которых разделились. Многие женщины выступили с критикой данного предложения, отметив, что "импорт" иностранных невест сродни "торговле людьми", ряд пользователей также высказали опасения по поводу возможного языкового барьера, который может привести к конфликтам. Многие пользователи-мужчины, однако, поддержали данную идею. Они отметили, что у иностранных невест более низкие ожидания, поскольку они не требуют домов, машин или высоких выкупов за невесту и "считаются трудолюбивыми и добродетельными". Издание отмечает, что ранее в соцсети Douyin (китайская версия приложения TikTok) некоторые профессиональные свахи начали предлагать услуги по подбору пар между гражданами Китая и России. Данное положение дел, как пишут авторы, соотносится с демографическими различиями между двумя странами: в России избыток женщин, а в Китае избыток мужчин. В 2013 году власти Китая пошли на ослабление ограничений по количеству разрешенных детей, чтобы решить возникшие проблемы. Второго ребенка разрешили иметь парам, где хотя бы один из супругов — единственный ребенок в своей семье, а с 2016-го — всем парам. Летом 2021 года Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил принятие поправок к закону о народонаселении и плановой рождаемости, которые на законодательном уровне разрешили семьям заводить третьего ребенка и отменили все предусмотренные ранее штрафы и выплаты.Однако эти меры не вызвали бума рождаемости. Наоборот, из года в год рожать стали все меньше и меньше. Так, в 2016-м родились 17,76 миллиона детей, в 2017-м — 17,23 миллиона, в 2018-м — 15,23 миллиона, в 2019-м — 14,65 миллиона, в 2020-м — 12 миллионов, в 2021-м — 10,62 миллиона, а в 2022-м — 9,56 миллиона.Общий коэффициент рождаемости в КНР, согласно данным ООН, на 2024 год составляет 1,01, что является одним из самых низких показателей в мире. Министерство гражданской администрации КНР ранее сообщило, что в 2022 году в Китае зарегистрировали рекордно низкое число браков, отношения официально оформили только около 6,8 миллиона пар, что стало самым низким показателем в стране за 37 лет.

https://ria.ru/20241021/sokraschenie-1979051206.html

https://ria.ru/20241020/spg-1978948529.html

https://ria.ru/20241016/sotrudnichestvo-1978261056.html

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в мире, россия, камбоджа, всекитайское собрание народных представителей, китай, оон