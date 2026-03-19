В Совфеде оценили идею ослабления связей с Китаем ради сближения с США

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Россия открыта к развитию сотрудничества с США, однако подобный диалог может строиться лишь на равноправной и взаимовыгодной основе, и идея ослабления связей с КНР ради сближения с Вашингтоном противоречит этой логике, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк.
"Россия открыта к развитию сотрудничества с США, однако такой диалог может строиться только на равноправной и взаимовыгодной основе, с учётом наших национальных интересов. Любые попытки выстраивать отношения через односторонние расчёты или скрытые геополитические комбинации не смогут стать прочной основой для долгосрочного взаимодействия. Идея разрыва или ослабления связей с Китаем в обмен на гипотетическое сближение с Вашингтоном противоречит этой логике", - сказал Басюк.
По его словам, ставка на одну сторону без чётких гарантий взаимности и устойчивости сотрудничества несёт риски, тогда как Россия последовательно исходит из многовекторного подхода и баланса интересов в международной политике.