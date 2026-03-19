В Совфеде оценили идею ослабления связей с Китаем ради сближения с США - РИА Новости, 19.03.2026
10:24 19.03.2026
В Совфеде оценили идею ослабления связей с Китаем ради сближения с США
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032318699_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_caa0c1a6e3abcd3f7b52b0aa93a2d551.jpg
https://ria.ru/20260313/kitay-rossiya-2080284036.html
россия
сша
китай
В мире, Россия, США, Китай, Дональд Трамп, Совет Федерации РФ, Politico
Сенатор Басюк раскритиковал идею ослабления связей с КНР ради сближения с США

© AP Photo / Thomas Peter
Российский флаг в Пекине - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© AP Photo / Thomas Peter
Российский флаг в Пекине. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Россия открыта к развитию сотрудничества с США, однако подобный диалог может строиться лишь на равноправной и взаимовыгодной основе, и идея ослабления связей с КНР ради сближения с Вашингтоном противоречит этой логике, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк.
Газета Politico со ссылкой на представителя американской администрации сообщила, что за желанием президента США Дональда Трампа покончить с конфликтом на Украине стоит стратегический расчет на сближение с Москвой, направленный на подрыв партнерства России и Китая.
"Россия открыта к развитию сотрудничества с США, однако такой диалог может строиться только на равноправной и взаимовыгодной основе, с учётом наших национальных интересов. Любые попытки выстраивать отношения через односторонние расчёты или скрытые геополитические комбинации не смогут стать прочной основой для долгосрочного взаимодействия. Идея разрыва или ослабления связей с Китаем в обмен на гипотетическое сближение с Вашингтоном противоречит этой логике", - сказал Басюк.
По его словам, ставка на одну сторону без чётких гарантий взаимности и устойчивости сотрудничества несёт риски, тогда как Россия последовательно исходит из многовекторного подхода и баланса интересов в международной политике.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Падающего — толкни: Китай и Россия смогут разгромить Запад руками Ирана
13 марта, 08:00
 
