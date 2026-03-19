В Совфеде оценили идею ослабления связей с Китаем ради сближения с США

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Россия открыта к развитию сотрудничества с США, однако подобный диалог может строиться лишь на равноправной и взаимовыгодной основе, и идея ослабления связей с КНР ради сближения с Вашингтоном противоречит этой логике, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк.