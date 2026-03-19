Киев подрывает сотрудничество России и Казахстана, заявил посол

АСТАНА, 19 мар - РИА Новости. Атаки киевского режима на энергетическую инфраструктуру, в том числе нефтепроводы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и танкеры, направлены на подрыв экономического сотрудничества России и Казахстана, заявил посол РФ в республике Алексей Бордавкин.
"Действия киевского режима, прежде всего регулярно организуемые террористические атаки на объекты энергетической инфраструктуры, а именно на нефтепроводы КТК и танкеры, перевозящие казахстанскую нефть из Новороссийска, очевидно, направлены не только на подрыв экономического сотрудничества между Россией и Казахстаном, но и ослабление экономики Казахстана и подрыв вообще энергетической безопасности в мире", - сказал посол в ходе международного научного семинара "Формат взаимодействия "Центральная Азия 5+1": итоги и перспективы".
В семинаре в Астане приняли участие представители посольств Китая, США, Республики Корея, Японии, Узбекистана, России и МИД Казахстана. Они обсудили сотрудничество со странами региона в логистике, энергетике, региональной безопасности, развитии человеческого капитала и цифровизации.
В конце ноября 2025 года МИД Казахстана выразил протест Украине в связи с очередной целенаправленной атакой ВСУ на инфраструктуру КТК. Ведомство подчеркнуло, что атака на объекты КТК наносит ущерб двусторонним отношениям Астаны и Киева. Заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Бакаев 22 января сообщил, что Астана на уровне дипломатов и энергетиков ведет переговоры по поводу атак ВСУ на КТК. Также он отметил, что в МИД были приглашены послы европейских стран, аккредитованных в республике, для обсуждения ситуации.
Министр энергетики Ерлан Аккенженов 28 января сообщил, что Казахстан из-за атак на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) недоэкспортировал около 3,8 миллиона тонн нефти.
Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - Россия (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
Казахстан заявил об ущербе отношениям с Украиной из-за атаки на КТК
