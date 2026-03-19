Киев подрывает сотрудничество России и Казахстана, заявил посол

АСТАНА, 19 мар - РИА Новости. Атаки киевского режима на энергетическую инфраструктуру, в том числе нефтепроводы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и танкеры, направлены на подрыв экономического сотрудничества России и Казахстана, заявил посол РФ в республике Алексей Бордавкин.