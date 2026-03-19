Чемпионка мира по биатлону объявила о завершении карьеры в возрасте 32 лет
Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер объявила о завершении спортивной карьеры.
2026-03-19T01:41:00+03:00
биатлон
спорт
лиза тереза хаузер
Чемпионка мира по биатлону Хаузер заявила о завершении карьеры в возрасте 32 лет
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер объявила о завершении спортивной карьеры.
"Биатлон был моей жизнью последние 15 лет. Мне удалось пережить столько невероятно красивых моментов, поделиться ими с очень особенными людьми и соревноваться каждые выходные с лучшими биатлонистами в мире. Но и на это потребовалось много сил, поэтому для меня сейчас самое время прощаться", - написала Хаузер в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
"И отдельное спасибо вам, дорогие любители биатлона. Ваша поддержка, энергия и энтузиазм сделали каждый уик-энд таким особенным. Я никогда не забуду эти моменты мурашек по коже. Столько удивительных людей дали мне возможность воплотить свою мечту. Спасибо за все. Ваша Лиза", - добавила 32-летняя спортсменка.
В 2021 году Хаузер завоевала золотую и две серебряные медали на чемпионате мира в Словении, а через два года взяла серебро мирового первенства в сингл-миксте. В декабре австрийка впервые в карьере выиграла гонку преследования на Кубке мира. В остальных личных видах программы она ранее побеждала.