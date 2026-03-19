Экс-футболист "Зенита" сменил гражданство и сыграет за Гаити на ЧМ-2026

"Уважаемые друзья, мои гаитянские братья и сестры. Пишу вам, чтобы объявить о своем решении положительно ответить на вызов в национальную сборную Гаити. В последние месяцы я получил от вас шквал сообщений с просьбой присоединиться к "гренадерам". Я потратил время на размышления, потому что хотел сделать все правильно для страны и для баланса всей команды, не форсировать события. Но знайте: я видел все ваши сообщения, и они тронули меня до глубины души️. Я горд отныне быть частью сборной и иметь возможность чтить наш народ, нашу нацию. Вместе у нас есть возможность творить историю и пережить великие приключения", - написал Изидор в соцсети Х.