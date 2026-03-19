Экс-футболист "Зенита" сменил гражданство и сыграет за Гаити на ЧМ-2026
Бывший футболист московского "Локомотива" и петербургского "Зенита" француз Вильсон Изидор, который на данный момент выступает за английский "Сандерленд",...
Экс-игрок "Зенита" Изидор сменил спортивное гражданство и сыграет за Гаити на ЧМ
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Бывший футболист московского "Локомотива" и петербургского "Зенита" француз Вильсон Изидор, который на данный момент выступает за английский "Сандерленд", сообщил, что принял решение выступать в составе сборной Гаити.
Ранее форвард выступал за юношеские сборные Франции, но не был заигран за основную команду.
"Уважаемые друзья, мои гаитянские братья и сестры. Пишу вам, чтобы объявить о своем решении положительно ответить на вызов в национальную сборную Гаити. В последние месяцы я получил от вас шквал сообщений с просьбой присоединиться к "гренадерам". Я потратил время на размышления, потому что хотел сделать все правильно для страны и для баланса всей команды, не форсировать события. Но знайте: я видел все ваши сообщения, и они тронули меня до глубины души️. Я горд отныне быть частью сборной и иметь возможность чтить наш народ, нашу нацию. Вместе у нас есть возможность творить историю и пережить великие приключения", - написал Изидор в соцсети Х.
Сборная Гаити сыграет на чемпионате мира 2026 года в группе С. Ей будут противостоять команды Бразилии, Марокко и Шотландии. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
Изидор выступает в составе "Сандерленда" с февраля 2025 года, он перешел в английский клуб из петербургского "Зенита". Игроком "сине-бело-голубых" футболист стал в сентябре 2023 года, перейдя в команду на правах аренды из московского "Локомотива", затем он был выкуплен петербургским клубом в июле 2024 года. Форвард провел 26 матчей за "Зенит" и забил четыре мяча, в составе команды он выиграл чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны. За "Локомотив" француз выступал с января 2022 года и отыграл 42 матча, забив 19 мячей. В составе "Сандерленда" в нынешнем сезоне в АПЛ Изидор отметился 4 голами в 26 играх.