МАГАТЭ рассматривает вывоз ядерных материалов из Ирана, заявил Гросси

ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что агентство рассматривает возможность сбора и вывоза ядерных материалов из Ирана силами своих инспекторов на фоне продолжающейся эскалации вокруг страны.

Ранее Гросси сообщал об отсутствии признаков того, что Иран вывозил высокообогащенный уран с основных ядерных объектов страны, подвергшихся в июне ударам со стороны США и Израиля.