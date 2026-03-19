Иран заявил об ударах по нефтеперерабатывающим заводам в Израиле
Иранские военные атаковали израильские нефтеперерабатывающие заводы в Ашдоде и Хайфе, сообщил Корпус стражей исламской революции. РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T19:35:00+03:00
2026-03-19T20:47:00+03:00
в мире
иран
израиль
ашдод
военная операция сша и израиля против ирана
КСИР сообщил об ударах по нефтеперерабатывающим заводам в Израиле
ТЕГЕРАН, 19 мар — РИА Новости. Иранские военные атаковали израильские нефтеперерабатывающие заводы в Ашдоде и Хайфе, сообщил Корпус стражей исламской революции.
"Были нанесены удары высокоточными ракетами по НПЗ в Хайфе
и Ашдоде
, являющимся крупнейшими комплексами по переработке нефти сионистского режима", — приводит заявление гостелерадиокомпания
.
Таким образом Тегеран
анонсировал 65-ю волну ударов в рамках операции против Вашингтона и Тель-Авива
. Отмечается, что поражены также были военные объекты в Израиле
.
Кроме того, иранские военные сообщили об ударах ракетами "Гаям", "Хейбаршекан" и "Зульфикар" по целям на американской авиабазе Аль-Хардж в Саудовской Аравии, которая, по их данным, обеспечивает топливом самолеты F-35 и F-16, а также самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Атакованы были и базы Шейх-Иса в Бахрейне и Аль-Дафра в ОАЭ.
Американо-израильская военная кампания против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.