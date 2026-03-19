18:39 19.03.2026 (обновлено: 18:45 19.03.2026)
Иран призвал МАГАТЭ осудить атаку на АЭС "Бушер", но не получил ответа
В мире, Иран, Тегеран (город), Вена, Рафаэль Гросси, Бушерская АЭС, МАГАТЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана
© AP Photo / Vahid SalemiАЭС "Бушер"
АЭС "Бушер". Архивное фото
ТЕГЕРАН, 19 мар - РИА Новости. Иран направил письмо гендиректору МАГАТЭ с призывом осудить атаку на АЭС "Бушер", однако Тегеран не получил ответа, заявил постпред Ирана при международных организациях в Вене Реза Наджафи.
"Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами направил гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси письмо, призвав его осудить израильскую атаку на АЭС "Бушер", но это письмо, как и предыдущие письма с иранской стороны, остались без ответа", - сообщил Наджафи иранскому телеканалу Press TV.
При этом ранее израильский военный источник сообщил РИА Новости, что ВВС ЦАХАЛ не наносили ударов в районе периметра АЭС "Бушер" 17 марта.
Во вторник Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила о прилете снаряда на территорию АЭС "Бушер", обошлось без жертв и материального ущерба. Гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в тот же день уточнил, что удар был нанесен по территории, прилегающей к зданию метрологической службы, расположенной на промплощадке АЭС "Бушер" в непосредственной близости от действующего энергоблока. Пострадавших среди персонала госкорпорации "Росатом" нет. Радиационная обстановка на площадке в норме.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Аракчи: Иран не будет сдерживать себя при повторной атаке на инфраструктуру
Вчера, 16:54
 
