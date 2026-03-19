Иран призвал МАГАТЭ осудить атаку на АЭС "Бушер", но не получил ответа

ТЕГЕРАН, 19 мар - РИА Новости. Иран направил письмо гендиректору МАГАТЭ с призывом осудить атаку на АЭС "Бушер", однако Тегеран не получил ответа, заявил постпред Ирана при международных организациях в Вене Реза Наджафи.
"Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами направил гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси письмо, призвав его осудить израильскую атаку на АЭС "Бушер", но это письмо, как и предыдущие письма с иранской стороны, остались без ответа", - сообщил Наджафи иранскому телеканалу Press TV.
При этом ранее израильский военный источник сообщил РИА Новости, что ВВС ЦАХАЛ не наносили ударов в районе периметра АЭС "Бушер" 17 марта.
Во вторник Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила о прилете снаряда на территорию АЭС "Бушер", обошлось без жертв и материального ущерба. Гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в тот же день уточнил, что удар был нанесен по территории, прилегающей к зданию метрологической службы, расположенной на промплощадке АЭС "Бушер" в непосредственной близости от действующего энергоблока. Пострадавших среди персонала госкорпорации "Росатом" нет. Радиационная обстановка на площадке в норме.