13:53 19.03.2026 (обновлено: 14:12 19.03.2026)
Иран поблагодарил соседние страны за помощь в конфликте с США и Израилем
Тегеран признателен соседним странам за оказание помощи Ирану во время конфликта с США и Израилем, заявил глава иранского Красного полумесяца Пирхосейн... РИА Новости, 19.03.2026
Куливанд: Иран благодарен соседним странам за помощь в конфликте с США

ТЕГЕРАН, 19 мар - РИА Новости. Тегеран признателен соседним странам за оказание помощи Ирану во время конфликта с США и Израилем, заявил глава иранского Красного полумесяца Пирхосейн Куливанд.
"Глава Красного полумесяца выразил признательность соседним странам за оказание гуманитарной помощи в кризисные времена", - говорится в заявлении, опубликованном Красным полумесяцем в Telegram-канале.
Согласно публикации на информационном портале Ирана, Куливанд поблагодарил Туркменистан, отправивший порядка 50 тонн медицинских товаров вместе с лекарствами, детским питанием и одеждой, Узбекистан - порядка 120 тонн, в том числе муку, масло, сахар, консервы. Азербайджан - порядка 25 тонн продовольствия и лекарств. Свою помощь отправит, по его словам, и Таджикистан.
"РФ, отправив 30 тонн лекарств, сыграла важную роль в обеспечении медикаментами", - добавил Куливанд.
В азербайджанской государственной погранслужбе 12 марта сообщили РИА Новости, что гуманитарная помощь для Ирана, доставленная самолетом МЧС России в азербайджанский город Ленкорань, была отправлена на грузовиках в Иран.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Иран требует от ОАЭ компенсации за ущерб, заявил постпред при ООН
Вчера, 10:46
 
