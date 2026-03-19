КСИР сообщил об ударе по базам США в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. ВМС КСИР нанесли удары по американским базам в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне, передает телеканал Press TV со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции.
"ВМС КСИР успешно нанесли удары по важным объектам на базах "Минхад" и "Аль-Дафра" (ОАЭ. — Прим. ред.), вертолетной базе "Аль-Адаири" (Кувейт. — Прим. ред.), используемой американскими войсками, и базе "Мина Салман" (Бахрейн. — Прим. ред.), где находится штаб Пятого флота США", — говорится в материале.
Отмечается, что на базе "Минхад" были поражены командные центры, топливные резервуары и ангары для оборудования, на базе "Аль-Дафра" - топливные резервуары и радары раннего предупреждения, на базе "Аль-Адаири" - радары раннего предупреждения и центральная стояночная площадка для авиации, на базе "Мина Салман" - штаб Пятого флота США.
В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.