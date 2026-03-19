Рейтинг@Mail.ru
КСИР сообщил об ударе по базам США в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне - РИА Новости, 19.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:12 19.03.2026 (обновлено: 02:37 19.03.2026)
https://ria.ru/20260319/iran-2081576608.html
КСИР сообщил об ударе по базам США в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне
КСИР сообщил об ударе по базам США в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне - РИА Новости, 19.03.2026
КСИР сообщил об ударе по базам США в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне
ВМС КСИР нанесли удары по американским базам в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне, передает телеканал Press TV со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции. РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T02:12:00+03:00
2026-03-19T02:37:00+03:00
в мире
кувейт
оаэ
бахрейн
военная операция сша и израиля против ирана
иран
корпус стражей исламской революции
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077754473_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_b025f104454b5f57deda18a296039c5a.jpg
https://ria.ru/20260319/ksir-2081577732.html
https://ria.ru/20260318/ssha--2081293657.html
кувейт
оаэ
бахрейн
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077754473_53:0:1190:853_1920x0_80_0_0_f801f673f9b970279e43a6d54b6282cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кувейт, оаэ, бахрейн, военная операция сша и израиля против ирана, иран, корпус стражей исламской революции, сша
В мире, Кувейт, ОАЭ, Бахрейн, Военная операция США и Израиля против Ирана, Иран, Корпус стражей исламской революции, США
КСИР сообщил об ударе по базам США в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне

КСИР сообщил об ударе ракетами и БПЛА по базам США в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне

© REUTERS / StringerДым поднимается над военной базой США в Бахрейне после иранского удара
Дым поднимается над военной базой США в Бахрейне после иранского удара - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© REUTERS / Stringer
Дым поднимается над военной базой США в Бахрейне после иранского удара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. ВМС КСИР нанесли удары по американским базам в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне, передает телеканал Press TV со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции.
"ВМС КСИР успешно нанесли удары по важным объектам на базах "Минхад" и "Аль-Дафра" (ОАЭ. — Прим. ред.), вертолетной базе "Аль-Адаири" (Кувейт. — Прим. ред.), используемой американскими войсками, и базе "Мина Салман" (Бахрейн. — Прим. ред.), где находится штаб Пятого флота США", — говорится в материале.
Отмечается, что на базе "Минхад" были поражены командные центры, топливные резервуары и ангары для оборудования, на базе "Аль-Дафра" - топливные резервуары и радары раннего предупреждения, на базе "Аль-Адаири" - радары раннего предупреждения и центральная стояночная площадка для авиации, на базе "Мина Салман" - штаб Пятого флота США.
Операция США и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами.
В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
В миреКувейтОАЭБахрейнВоенная операция США и Израиля против ИранаИранКорпус стражей исламской революцииСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала