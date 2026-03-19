Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:39 19.03.2026 (обновлено: 12:46 19.03.2026)
https://ria.ru/20260319/gosnagrady-2081628987.html
Путин присвоил награды паралимпийцам
Президент Владимир Путин присвоил награды паралимпийцам и их тренерам за стойкость и волю к победе, следует из указа. РИА Новости, 19.03.2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/13/2081629287_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_00fd1c13272863245aac96795e76b7db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
италия, владимир путин, паралимпийские игры, общество, россия, анастасия багиян, алексей бугаев, китай, сша, спорт
Италия, Владимир Путин, Паралимпийские игры, Общество, Россия, Анастасия Багиян, Алексей Бугаев, Китай, США, Спорт
Путин присвоил награды паралимпийцам, завоевавшим 12 медалей в Италии

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЧествование российских спортсменов на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Чествование российских спортсменов на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин присвоил награды паралимпийцам и их тренерам за стойкость и волю к победе, следует из указа.
Орден Дружбы получили лыжница Анастасия Багиян, горнолыжник Алексей Бугаев, горнолыжница Варвара Ворончихина, горнолыжник Иван Голубков, а также ведущий спортсмен Сергей Синякин. Путин объявил благодарность сноубордистам Дмитрию Фадееву и Монзеру Шеббо.
Двенадцать медалей на шестерых россиян: яркие моменты зимней Паралимпиады
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Сборная России из шести атлетов завоевала 12 медалей на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо спустя четыре года после отстранения от международных стартов.

Спортсмены из России во время парада атлетов на церемонии открытия XIV зимних Паралимпийских игр в древнеримском амфитеатре Арена ди Верона в Вероне. Игры пройдут с 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д'Ампеццо

Сборная России из шести атлетов завоевала 12 медалей на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо спустя четыре года после отстранения от международных стартов.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
1 из 15
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Страну представляли горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян, а также парасноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер.

Церемония открытия Паралимпиады - 2026

Страну представляли горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян, а также парасноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
2 из 15
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Анастасия Багиян, выступающая в соревнованиях для спортсменов с нарушением зрения, стала трехкратной чемпионкой зимних Паралимпийских игр 2026 года.

Анастасия Багиян с ведущим спортсменом Сергеем Синякиным (в центре) на смешанной эстафете 4х2.5 км в соревнованиях по лыжным гонкам на XIV зимних Паралимпийских играх на лыжном стадионе Тесеро

Анастасия Багиян, выступающая в соревнованиях для спортсменов с нарушением зрения, стала трехкратной чемпионкой зимних Паралимпийских игр 2026 года.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
3 из 15
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Российские болельщики отметили праздничную атмосферу, создавшуюся на Играх в Кортина-д'Ампеццо. Плюсов к организации Паралимпиады добавили местное гостеприимство и национальная кухня.

Российские болельщики на церемонии награждения призеров гигантского слалома среди мужчин на соревнованиях по горнолыжному спорту XIV зимних Паралимпийских игр в Кортина-д'Ампеццо

Российские болельщики отметили праздничную атмосферу, создавшуюся на Играх в Кортина-д'Ампеццо. Плюсов к организации Паралимпиады добавили местное гостеприимство и национальная кухня.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
4 из 15
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкСпортсмены на финише спринта среди мужчин на соревнованиях по лыжным гонкам XIV зимних Паралимпийских игр в Валь-ди-Фьемме.
Паралимпиада 2026. Лыжные гонки. Мужчины. Спринт
Спортсмены на финише спринта среди мужчин на соревнованиях по лыжным гонкам XIV зимних Паралимпийских игр в Валь-ди-Фьемме.
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
5 из 15
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Горнолыжница Варвара Ворончихина стала обладательницей сразу четырех медалей Паралимпиады: двух золотых, серебряной и бронзовой.

Варвара Ворончихина после финиша в супергиганте среди женщин на соревнованиях по горнолыжному спорту XIV зимних Паралимпийских игр в Кортина-д'Ампеццо

Горнолыжница Варвара Ворончихина стала обладательницей сразу четырех медалей Паралимпиады: двух золотых, серебряной и бронзовой.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
6 из 15
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Ворончихина призналась журналистам, что ей было приятно сотворить историю и услышать гимн России на Играх впервые за 12 лет.

Варвара Ворончихина, завоевавшая золотую медаль в супергиганте среди женщин на соревнованиях по горнолыжному спорту XIV зимних Паралимпийских игр в Кортина-д'Ампеццо, на церемонии награждения

Ворончихина призналась журналистам, что ей было приятно сотворить историю и услышать гимн России на Играх впервые за 12 лет.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
7 из 15
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкСпортсмены на дистанции спринта в классе LW 10-12 (сидя) среди мужчин на соревнованиях по лыжным гонкам XIV зимних Паралимпийских игр в Валь-ди-Фьемме.
Паралимпиада 2026. Лыжные гонки. Мужчины. Спринт
Спортсмены на дистанции спринта в классе LW 10-12 (сидя) среди мужчин на соревнованиях по лыжным гонкам XIV зимних Паралимпийских игр в Валь-ди-Фьемме.
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
8 из 15
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Лыжница Анастасия Багиян после третьей победы на Паралимпийских играх заявила, что золотые медали ей не приелись.

Анастасия Багиян с ведущим спортсменом Сергеем Синякиным на дистанции гонки с раздельным стартом на 20 км на XIV зимних Паралимпийских играх на лыжном стадионе Тесеро

Лыжница Анастасия Багиян после третьей победы на Паралимпийских играх заявила, что золотые медали ей не приелись.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
9 из 15
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Сноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо не смогли выйти в полуфинал в сноуборд-кроссе. Позже Фадеев занял 12-е место в банкед-слаломе, Шеббо финишировать не смог.

Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо на финише соревнований в дисциплине сноуборд-кросс на XIV зимних Паралимпийских играх в Кортина-д'Ампеццо

Сноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо не смогли выйти в полуфинал в сноуборд-кроссе. Позже Фадеев занял 12-е место в банкед-слаломе, Шеббо финишировать не смог.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
10 из 15
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Многие иностранные болельщики были рады российским спортсменам и поддерживали их.

Болельщики на церемонии награждения призеров в скоростном спуске на соревнованиях по горнолыжному спорту среди женщин XIV зимних Паралимпийских игр в Кортина-д'Ампеццо

Многие иностранные болельщики были рады российским спортсменам и поддерживали их.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
11 из 15
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Анастасия Багиян с ведущим спортсменом Сергеем Синякиным —единственные из российских спортсменов, кому выпала возможность принять участие в церемонии открытия Паралимпиады.

Анастасия Багиян с ведущим спортсменом Сергеем Синякиным, завоевавшие золотые медали в гонке с раздельным стартом на 20 км свободным стилем в классе NS1 на XIV зимних Паралимпийских играх, на церемонии награждения

Анастасия Багиян с ведущим спортсменом Сергеем Синякиным —единственные из российских спортсменов, кому выпала возможность принять участие в церемонии открытия Паралимпиады.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
12 из 15
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Двукратный победитель Паралимпийских игр 2026 года лыжник Иван Голубков стал знаменосцем сборной России на церемонии закрытия.

Иван Голубков на дистанции спринта в классе LW 10-12 (сидя) среди мужчин на соревнованиях по лыжным гонкам XIV зимних Паралимпийских игр в Валь-ди-Фьемме

Двукратный победитель Паралимпийских игр 2026 года лыжник Иван Голубков стал знаменосцем сборной России на церемонии закрытия.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
13 из 15
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Голубков, который завоевал первое паралимпийское золото в карьере, рассказал, что испытал нереальные ощущения, исполняя гимн России на церемонии награждения.

Паралимпиада-2026. Лыжи. Гонка 20 км. Раздельный старт. Церемония награждения

Голубков, который завоевал первое паралимпийское золото в карьере, рассказал, что испытал нереальные ощущения, исполняя гимн России на церемонии награждения.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
14 из 15
© REUTERS / Lisi Niesner

Горнолыжник Алексей Бугаев признался, что был рад внести свою золотую медаль в копилку сборной.

Российский горнолыжник Алексей Бугаев занял первое место в слаломе на Паралимпийских играх 2026 года в Италии

Горнолыжник Алексей Бугаев признался, что был рад внести свою золотую медаль в копилку сборной.

© REUTERS / Lisi Niesner
15 из 15

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
1 из 15

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
2 из 15

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
3 из 15

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
4 из 15
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
5 из 15

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
6 из 15

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
7 из 15
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
8 из 15

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
9 из 15

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
10 из 15

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
11 из 15

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
12 из 15

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
13 из 15

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
14 из 15

© REUTERS / Lisi Niesner
15 из 15
Орденом Александра Невского наградили старшего тренера по лыжным гонкам и биатлону Ирину Громову. Ордена Дружбы удостоили старшего тренера по горнолыжному спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александра Назарова и наставника по лыжным гонкам спорта слепых Алексея Турбина.
Старший тренер по лыжным гонкам и биатлону спорта слепых Алексей Кобелев получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Путин назвал подвигом результаты российских паралимпийцев
18 марта, 16:15
По итогам всех дней соревнований сборная заняла третье место в общем зачете. Шесть спортсменов завоевали 12 наград: восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые. В этом году они выступали с национальной символикой впервые после 12-летнего перерыва.
На первой и второй строчках расположились команды из Китая и США соответственно. Паралимпийские игры проходили в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта.
Знаменосцы сборной России горнолыжница Варвара Ворончихина и лыжник Иван Голубков на церемонии закрытия зимней Паралимпиады-2026 на стадионе Стадио Олимпико дель Гьяччо в Кортина-д'Ампеццо - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Под российским триколором: чем запомнилась церемония закрытия Паралимпиады
16 марта, 11:45
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала