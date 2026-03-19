Эксперты предположили, когда госдолг США достигнет 40 триллионов долларов
Госдолг США может вырасти до 40 триллионов долларов уже к осени, перед выборами в конгресс, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. РИА Новости, 19.03.2026
Аналитик Табах: госдолг США может вырасти до $40 триллионов уже к осени
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Госдолг США может вырасти до 40 триллионов долларов уже к осени, перед выборами в конгресс, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
В четверг американский Минфин
сообщил, что госдолг Штатов впервые в истории превысил отметку в 39 триллионов долларов.
"Уже к осени госдолг пробьет отметку в 40 триллионов, как раз к промежуточным выборам в конгресс. Но обе партии избегают педалировать эту тему, в отличие от политиков 90-х годов и нулевых - именно потому что хороших решений не видно, а к тяжёлым избиратель не готов", - рассказал главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА
" Антон Табах
.
Аналитик объяснил, что дефицит американского бюджета, согласно предварительным данным, составит 1,8 триллиона долларов в текущем году. При этом крупные выплаты по возврату налогов приходятся именно на середину года. На них от общей суммы придется около одного триллиона долларов. Поэтому уже за восемь месяцев долг как раз превысит отметку в 40 триллионов долларов.
"Отметку в 38 триллионов долларов госдолг США
превысил в октябре 2025 года, то есть меньше чем полгода назад. Поэтому без оценки внешних факторов и принимая во внимание текущую динамику, есть вероятность, что 40 триллионов долларов будет зафиксировано уже осенью", - добавил финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин
.
Рост американского госдолга - уже хроническая проблема для США, отметил Табах. Она может привести к росту ключевой ставки, создав проблемы для бизнеса в стране, ускорению инфляции и даже квазидефолту, что ударит по всей мировой финансовой системе.