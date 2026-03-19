США и Ирану будет непросто вернуться к переговорам, заявили в МИД Омана

СТАМБУЛ, 19 мар – РИА Новости. Руководству США и Ирана будет непросто вернуться к переговорному процессу, но этот шаг поможет завершить войну, заявил глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди.
"США может быть непросто вернуться к двусторонним переговорам, от которых они уже дважды ушли под влиянием соблазнов войны. Иранскому руководству определенно будет сложно возобновить диалог с администрацией, которая дважды внезапно переходила от переговоров к бомбардировкам и убийствам. Но путь, ведущий прочь от войны, каким бы сложным он ни был для обеих сторон, может пролегать через возобновление диалога", - написал глава МИД Омана.
По его словам, обеим сторонам нужен стимул, чтобы набраться смелости и вновь вступить в переговоры. В данном случае, не исключил министр, можно увязать тематику двустронних переговоров с более широким региональным процессом, направленным на создание рамок для обеспечения прозрачности в сфере атомной энергетики. Министр отметил, что Оман и ряд арабских стран Персидского залива могут оказать помощь двум странам в переговорах.
Оман ранее выступал посредником в переговорах между США и Ираном.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
