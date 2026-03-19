ФИФА отклонила требование Палестины отстранить сборную Израиля

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение не отстранять израильские клубы и сборные от турниров под эгидой организации, сообщается на сайте ФИФА.
В марте 2024 года Палестинская футбольная ассоциация направила в ФИФА письмо с требованием рассмотреть вопрос возможных санкций в отношении Израиля. В октябре того же года по итогам совета ФИФА комитету по управлению, аудиту и соблюдению правил было поручено расследовать участие команд в соревнованиях под эгидой IFA на территории Палестины. Также дисциплинарному комитету ФИФА поручили расследовать нарушения, связанные с дискриминацией.
ФИФА в четверг объявила, что организация не должна предпринимать никаких санкций из-за участия израильских клубов с Западного берега в соревнованиях под эгидой IFA, поскольку окончательный правовой статус территории в контексте соответствующих положений устава ФИФА остается нерешенным и является сложным вопросом международного права. При этом организация подтвердила намерение продолжать содействовать диалогу и предлагать посредничество между PFA и IFA.
Согласно решению дисциплинарного комитета ФИФА, IFA обязана выплатить штраф в размере 150 тысяч швейцарских франков (около 163,5 тыс. евро) за нарушения, связанные с оскорбительным поведением, а также дискриминацией и расизмом. Кроме того, организация получила официальное предупреждение относительно своего поведения. Ассоциация также должна реализовать план профилактики дискриминации, включающий размещение на трех ближайших домашних матчах под эгидой ФИФА баннера с надписью "Футбол объединяет мир - нет дискриминации" и инвестирование трети суммы штрафа в образовательные и профилактические программы.
Ранее эксперты ООН призвали ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить сборную Израиля от участия в международных соревнованиях в качестве необходимой меры для борьбы с продолжающимся, по их мнению, геноцидом на оккупированной палестинской территории. В сентябре 2025 года группа из 48 профессиональных спортсменов, в которую вошел чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции Поль Погба, направила в УЕФА письмо с призывом приостановить участие Израиля в международных соревнованиях.