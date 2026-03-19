ФИФА отклонила требование Палестины отстранить сборную Израиля

Согласно решению дисциплинарного комитета ФИФА, IFA обязана выплатить штраф в размере 150 тысяч швейцарских франков (около 163,5 тыс. евро) за нарушения, связанные с оскорбительным поведением, а также дискриминацией и расизмом. Кроме того, организация получила официальное предупреждение относительно своего поведения. Ассоциация также должна реализовать план профилактики дискриминации, включающий размещение на трех ближайших домашних матчах под эгидой ФИФА баннера с надписью "Футбол объединяет мир - нет дискриминации" и инвестирование трети суммы штрафа в образовательные и профилактические программы.