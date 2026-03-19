Рейтинг@Mail.ru
ФИФА отклонила требование Палестины отстранить сборную Израиля - РИА Новости Спорт, 19.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:11 19.03.2026 (обновлено: 22:14 19.03.2026)
https://ria.ru/20260319/fifa-2081819963.html
ФИФА отклонила требование Палестины отстранить сборную Израиля
ФИФА отклонила требование Палестины отстранить сборную Израиля - РИА Новости Спорт, 19.03.2026
ФИФА отклонила требование Палестины отстранить сборную Израиля
Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение не отстранять израильские клубы и сборные от турниров под эгидой организации, сообщается на сайте ФИФА. РИА Новости Спорт, 19.03.2026
2026-03-19T22:11:00+03:00
2026-03-19T22:14:00+03:00
футбол
спорт
международная федерация футбола (фифа)
pfa
ifa
поль погба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902362170_0:153:3193:1949_1920x0_80_0_0_d575d16b9079c8277d6aeeaa91421683.jpg
https://ria.ru/20241005/palestina-1976481201.html
https://ria.ru/20260319/fifa-2081813292.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902362170_155:0:2884:2047_1920x0_80_0_0_2a0b2c7a1fb5c984cb980e9e85c3556f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, международная федерация футбола (фифа), pfa, ifa, поль погба
Футбол, Спорт, Международная федерация футбола (ФИФА), PFA, IFA, Поль Погба
ФИФА отклонила требование Палестины отстранить сборную Израиля

ФИФА отклонила требование палестинской ассоциации отстранить сборную Израиля

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг Международной федерации футбола (FIFA)
Флаг Международной федерации футбола (FIFA) - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение не отстранять израильские клубы и сборные от турниров под эгидой организации, сообщается на сайте ФИФА.
В марте 2024 года Палестинская футбольная ассоциация направила в ФИФА письмо с требованием рассмотреть вопрос возможных санкций в отношении Израиля. В октябре того же года по итогам совета ФИФА комитету по управлению, аудиту и соблюдению правил было поручено расследовать участие команд в соревнованиях под эгидой IFA на территории Палестины. Также дисциплинарному комитету ФИФА поручили расследовать нарушения, связанные с дискриминацией.
Логотип ФИФА - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
Палестина пожаловалась ФИФА на задержание Израилем генсека федерации
5 октября 2024, 09:19
ФИФА в четверг объявила, что организация не должна предпринимать никаких санкций из-за участия израильских клубов с Западного берега в соревнованиях под эгидой IFA, поскольку окончательный правовой статус территории в контексте соответствующих положений устава ФИФА остается нерешенным и является сложным вопросом международного права. При этом организация подтвердила намерение продолжать содействовать диалогу и предлагать посредничество между PFA и IFA.
Согласно решению дисциплинарного комитета ФИФА, IFA обязана выплатить штраф в размере 150 тысяч швейцарских франков (около 163,5 тыс. евро) за нарушения, связанные с оскорбительным поведением, а также дискриминацией и расизмом. Кроме того, организация получила официальное предупреждение относительно своего поведения. Ассоциация также должна реализовать план профилактики дискриминации, включающий размещение на трех ближайших домашних матчах под эгидой ФИФА баннера с надписью "Футбол объединяет мир - нет дискриминации" и инвестирование трети суммы штрафа в образовательные и профилактические программы.
Ранее эксперты ООН призвали ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить сборную Израиля от участия в международных соревнованиях в качестве необходимой меры для борьбы с продолжающимся, по их мнению, геноцидом на оккупированной палестинской территории. В сентябре 2025 года группа из 48 профессиональных спортсменов, в которую вошел чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции Поль Погба, направила в УЕФА письмо с призывом приостановить участие Израиля в международных соревнованиях.
Президент ФИФА Джанни Инфантино - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
ФИФА рассчитывает на участие Ирана в ЧМ 2026 года, заявил Инфантино
Вчера, 21:08
 
ФутболСпортМеждународная федерация футбола (ФИФА)PFAIFAПоль Погба
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Закончен (П)
    Крылья Советов
    Локомотив
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Авангард
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Амур
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Лион
    Сельта
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Генк
    5
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Мидтъюлланн
    Ноттингем Форрест
    1
    3
  • Футбол
    2-й тайм
    Порту
    Штутгарт
    2
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Рома
    Болонья
    3
    3
  • Футбол
    2-й тайм
    Бетис
    Панатинаикос
    4
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Астон Вилла
    Лилль
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала