ФИФА рассчитывает на участие Ирана в ЧМ 2026 года, заявил Инфантино - РИА Новости Спорт, 19.03.2026
21:08 19.03.2026
ФИФА рассчитывает на участие Ирана в ЧМ 2026 года, заявил Инфантино
Футбол, Спорт, Иран, США, Мексика, Джанни Инфантино, Дональд Трамп, Международная федерация футбола (ФИФА), Чемпионат мира по футболу 2026
Президент ФИФА Джанни Инфантино. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) рассчитывает на участие всех отобравшихся сборных в чемпионате мира 2026 года, включая сборную Ирана, заявил президент организации Джанни Инфантино.
Турнир впервые состоится с участием 48 национальных команд и пройдет с 11 июня по 19 июля на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Ранее министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил о невозможности участия сборной страны в чемпионате мира 2026 года с учетом текущей геополитической обстановки. После заявления президента США Дональда Трампа о неуместности присутствия иранцев на чемпионате Доньямали потребовал от ФИФА отозвать решение о проведении турнира в США. В понедельник генеральный секретарь Азиатской конфедерации футбола (АФК) Виндзор Джон заявил, что сборная Ирана по-прежнему планирует участвовать в чемпионате мира.
"ФИФА с нетерпением ждет, что все команды, участвующие в чемпионате мира, будут соревноваться в духе честной игры и взаимного уважения. У нас есть расписание. Вскоре будут подтверждены 48 команд-участниц, и мы хотим, чтобы чемпионат мира прошел по плану. ФИФА не может решать геополитические конфликты, но мы стремимся использовать силу футбола и чемпионата мира для наведения мостов и продвижения мира. Наши мысли с теми, кто страдает из-за продолжающихся войн", - сказал Инфантино.
"ФИФА не может решать геополитические конфликты, но мы стремимся использовать силу футбола и чемпионата мира для наведения мостов и продвижения мира, и наши мысли с теми, кто страдает из-за продолжающихся войн", - сказал Инфантино.
Во вторник на странице посольства Ирана в Мексике в X появилась информация, что федерация футбола страны ведет переговоры с ФИФА о переносе своих матчей чемпионата мира 2026 года из США в Мексику. Согласно расписанию турнира, на групповом этапе мундиаля иранцы должны сыграть в калифорнийском Инглвуде против сборных Новой Зеландии (16 июня) и Бельгии (21 июня), а затем в Сиэтле против команды Египта (27 июня).
