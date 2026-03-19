ФИФА рассчитывает на участие Ирана в ЧМ 2026 года, заявил Инфантино

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) рассчитывает на участие всех отобравшихся сборных в чемпионате мира 2026 года, включая сборную Ирана, заявил президент организации Джанни Инфантино.
Турнир впервые состоится с участием 48 национальных команд и пройдет с 11 июня по 19 июля на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Ранее министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил о невозможности участия сборной страны в чемпионате мира 2026 года с учетом текущей геополитической обстановки. После заявления президента США Дональда Трампа о неуместности присутствия иранцев на чемпионате Доньямали потребовал от ФИФА отозвать решение о проведении турнира в США. В понедельник генеральный секретарь Азиатской конфедерации футбола (АФК) Виндзор Джон заявил, что сборная Ирана по-прежнему планирует участвовать в чемпионате мира.
"ФИФА с нетерпением ждет, что все команды, участвующие в чемпионате мира, будут соревноваться в духе честной игры и взаимного уважения. У нас есть расписание. Вскоре будут подтверждены 48 команд-участниц, и мы хотим, чтобы чемпионат мира прошел по плану. ФИФА не может решать геополитические конфликты, но мы стремимся использовать силу футбола и чемпионата мира для наведения мостов и продвижения мира. Наши мысли с теми, кто страдает из-за продолжающихся войн", - сказал Инфантино.
Во вторник на странице посольства Ирана в Мексике в X появилась информация, что федерация футбола страны ведет переговоры с ФИФА о переносе своих матчей чемпионата мира 2026 года из США в Мексику. Согласно расписанию турнира, на групповом этапе мундиаля иранцы должны сыграть в калифорнийском Инглвуде против сборных Новой Зеландии (16 июня) и Бельгии (21 июня), а затем в Сиэтле против команды Египта (27 июня).