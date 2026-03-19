ФИФА рассчитывает на участие Ирана в ЧМ 2026 года, заявил Инфантино

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) рассчитывает на участие всех отобравшихся сборных в чемпионате мира 2026 года, включая сборную Ирана, заявил президент организации Джанни Инфантино.

"ФИФА не может решать геополитические конфликты, но мы стремимся использовать силу футбола и чемпионата мира для наведения мостов и продвижения мира, и наши мысли с теми, кто страдает из-за продолжающихся войн", - сказал Инфантино.