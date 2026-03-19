Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:58 19.03.2026 (обновлено: 21:05 19.03.2026)
https://ria.ru/20260319/federatsija-2081811770.html
Федерация бокса России вступила в World Boxing
Федерация бокса России вступила в World Boxing
Исполнительный совет World Boxing одобрил заявку на вступление в организацию от Федерации бокса России, сообщается на сайте World Boxing. РИА Новости Спорт, 19.03.2026
спорт
россия
лос-анджелес
александр беспутин
умар кремлев
iba
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102538/71/1025387106_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_0c29267fd0c8fc84a97e0de5677c797a.jpg
https://ria.ru/20250319/iba-2005851950.html
россия
лос-анджелес
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102538/71/1025387106_136:0:1891:1316_1920x0_80_0_0_ed4bc31a0194e4973f9f7c0dda3edf13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
© Fotolia / wazaomanБоксерские перчатки
Боксерские перчатки - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© Fotolia / wazaoman
Боксерские перчатки. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Исполнительный совет World Boxing одобрил заявку на вступление в организацию от Федерации бокса России, сообщается на сайте World Boxing.
В конце января генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин заявил, что организация подала заявку в World Boxing для участия в олимпийских отборочных турнирах. Отмечается, что в организацию также вступили национальные боксерские федерации Белоруссии, Кипра, Мозамбика, Ниуэ, Папуа-Новой Гвинеи, России, Танзании, Тонга и Замбии. При этом принятые федерации не могут голосовать на конгрессе 2026 года, поскольку не имеют статуса "полноправного члена".
Отмечается, что World Boxing будет обращаться за разъяснениями в Международный олимпийский комитет (МОК) относительно условий участия в своих соревнованиях спортсменов из России и Белоруссии. Ожидается, что боксеры из двух стран будут участвовать в соревнованиях как индивидуальные спортсмены без флага или национального гимна.
Турнир по боксу включен в программу Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе под эгидой федерации World Boxing, которая была создана в 2023 году в качестве альтернативной Международной ассоциации бокса (IBA) организации, в нее входят более 80 национальных федераций. Президентом IBA является член исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлев.
Боксерские перчатки - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
"Ситуация сфабрикована": IBA раскритиковала решение МОК по Олимпиаде
19 марта 2025, 01:14
 
СпортРоссияЛос-АнджелесАлександр БеспутинУмар КремлевIBA
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Закончен (П)
    Крылья Советов
    Локомотив
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Авангард
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Амур
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Лион
    Сельта
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Генк
    5
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Мидтъюлланн
    Ноттингем Форрест
    1
    3
  • Футбол
    2-й тайм
    Порту
    Штутгарт
    2
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Рома
    Болонья
    3
    3
  • Футбол
    2-й тайм
    Бетис
    Панатинаикос
    4
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Астон Вилла
    Лилль
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала