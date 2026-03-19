Федерация бокса России вступила в World Boxing

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Исполнительный совет World Boxing одобрил заявку на вступление в организацию от Федерации бокса России, сообщается на сайте World Boxing.
В конце января генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин заявил, что организация подала заявку в World Boxing для участия в олимпийских отборочных турнирах. Отмечается, что в организацию также вступили национальные боксерские федерации Белоруссии, Кипра, Мозамбика, Ниуэ, Папуа-Новой Гвинеи, России, Танзании, Тонга и Замбии. При этом принятые федерации не могут голосовать на конгрессе 2026 года, поскольку не имеют статуса "полноправного члена".
Отмечается, что World Boxing будет обращаться за разъяснениями в Международный олимпийский комитет (МОК) относительно условий участия в своих соревнованиях спортсменов из России и Белоруссии. Ожидается, что боксеры из двух стран будут участвовать в соревнованиях как индивидуальные спортсмены без флага или национального гимна.
Турнир по боксу включен в программу Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе под эгидой федерации World Boxing, которая была создана в 2023 году в качестве альтернативной Международной ассоциации бокса (IBA) организации, в нее входят более 80 национальных федераций. Президентом IBA является член исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлев.
