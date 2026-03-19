Лидеры ЕС поручили ЕК проработать меры против российских участников СВО

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии проработать меры против российских участников СВО, говорится в документе с выводами по итогу саммита ЕС.
"Европейский совет подчеркивает потенциальную угрозу внутренней безопасности ЕС, исходящую от российских бывших участников боевых действий... и предлагает Комиссии представить Совету оценку возможных путей решения этой проблемы", - говорится в тексте документа на сайт ЕК.
Ранее лидеры Эстонии, Литвы, Финляндии, Польши, Германии, Румынии, Латвии и Швеции призвали глав Еврокомиссии и Евросовета Урсулу фон дер Ляйен и Антониу Кошту применить имеющиеся инструменты и обдумать новые ограничения для въезда в шенгенскую зону российским военным, участвовавшим в спецоперации на Украине.
В середине сентября 2024 года на сессии Совета ООН по правам человека представитель дипмиссии РФ в Женеве Гузаль Хусанова заявила, что ситуация в области прав человека ухудшается во многих западных странах, усиливается дискриминация. Она добавила, что на Западе усиливаются исламофобия, антисемитизм, нацизм, процветает откровенная русофобия, а также продолжается процесс насильственного выдворения русскоязычных жителей из Латвии, Литвы и Эстонии.
В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин отметил, что в странах Балтии, где русофобия была распространена задолго до начала специальной военной операции России на Украине, воспользовались сложившейся ситуацией, чтобы попытаться решить внутриполитические задачи.