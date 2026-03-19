Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:42 19.03.2026 (обновлено: 14:43 19.03.2026)
https://ria.ru/20260319/evropa-2081699759.html
Италия и Дания предупредили ЕК о риске миграционного кризиса
Италия и Дания предупредили ЕК о риске миграционного кризиса
Премьер-министры Италии и Дании Джорджа Мелони и Метте Фредериксен в письме главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен заявили о риске миграционного кризиса в... РИА Новости, 19.03.2026
в мире
европа
ближний восток
италия
метте фредериксен
джорджа мелони
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:3320:1868_1920x0_80_0_0_832b61a7422e842cf73827b40866b44a.jpg
https://ria.ru/20260319/evrosoyuz-2081619239.html
https://ria.ru/20260319/sammit-2081612893.html
европа
ближний восток
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_51743373d546dad114b42ed16013bfe6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, Европа, Ближний Восток, Италия, Метте Фредериксен, Джорджа Мелони, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Военная операция США и Израиля против Ирана
Италия и Дания предупредили ЕК о риске миграционного кризиса

Euractiv: Италия и Дания предупредили ЕК о риске миграционного кризиса в Европе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Премьер-министры Италии и Дании Джорджа Мелони и Метте Фредериксен в письме главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен заявили о риске миграционного кризиса в Европе на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, пишет издание Euractiv со ссылкой на оказавшееся в его распоряжении письмо.
По информации издания, Мелони и Фредериксен в письме сообщили, что Европа должна подготовиться к волне миграции. По словам политиков, в Европе может возникнуть миграционный кризис, подобный наплыву беженцев в европейские страны в 2015 году.
Бывший глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Боррель рассказал, почему кризис на Ближнем Востоке застал ЕС врасплох
Вчера, 09:53
"Это будет не только гуманитарной катастрофой для людей, которых это коснулось непосредственно, но и может повлиять на безопасность и сплоченность нашего союза", - приводит издание выдержку из письма.
Премьеры двух стран призвали ЕК изучить механизмы действий на случай возможного ухудшения ситуации на Ближнем Востоке.
"На этот раз мы должны быть готовы и достичь результата", - говорится в письме.
В 2015 году страны ЕС, включая Германию, столкнулись с крупнейшим наплывом беженцев со времен Второй мировой войны, вызванный войнами и нестабильностью в Сирии, Ираке, Афганистане и Северной Африке. По разным оценкам, в ЕС прибыли более 1-1,8 миллиона человек, что привело к гуманитарной катастрофе в Средиземном море и политическому расколу в Евросоюзе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
FT узнала, какая тема станет главной на саммите ЕС
Вчера, 09:26
 
В мире, Европа, Ближний Восток, Италия, Метте Фредериксен, Джорджа Мелони, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала