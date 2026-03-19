Италия и Дания предупредили ЕК о риске миграционного кризиса

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Премьер-министры Италии и Дании Джорджа Мелони и Метте Фредериксен в письме главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен заявили о риске миграционного кризиса в Европе на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, пишет издание Euractiv со ссылкой на оказавшееся в его распоряжении письмо.
По информации издания, Мелони и Фредериксен в письме сообщили, что Европа должна подготовиться к волне миграции. По словам политиков, в Европе может возникнуть миграционный кризис, подобный наплыву беженцев в европейские страны в 2015 году.
"Это будет не только гуманитарной катастрофой для людей, которых это коснулось непосредственно, но и может повлиять на безопасность и сплоченность нашего союза", - приводит издание выдержку из письма.
Премьеры двух стран призвали ЕК изучить механизмы действий на случай возможного ухудшения ситуации на Ближнем Востоке.
"На этот раз мы должны быть готовы и достичь результата", - говорится в письме.
В 2015 году страны ЕС, включая Германию, столкнулись с крупнейшим наплывом беженцев со времен Второй мировой войны, вызванный войнами и нестабильностью в Сирии, Ираке, Афганистане и Северной Африке. По разным оценкам, в ЕС прибыли более 1-1,8 миллиона человек, что привело к гуманитарной катастрофе в Средиземном море и политическому расколу в Евросоюзе.