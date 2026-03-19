Юрист Эпштейна даст показания комитету палаты представителей США
2026-03-19T16:20:00+03:00
CBS: юрист Эпштейна Индайк даст показания комитету палаты представителей США
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости.
Юрист скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна Даррен Индайк даст показания комитету палаты представителей США, сообщает телеканал CBS
.
"Юрист, который тесно работал с Джеффри Эпштейном
несколько десятилетий… будет допрошен в четверг надзорным комитетом палаты представителей", - говорится в сообщении.
Индайк, один из двух исполнителей завещания Эпштейна, будет давать показания Конгрессу в закрытом режиме. Второй из них – Ричард Кан – уже свидетельствовал перед Конгрессом 11 марта, заявив, что не был информирован о преступлениях Эпштейна в отношении женщин.
Как указывает телеканал, Индайк был близким соратником Эпштейна с 1980-х годов и участвовал в организационной составляющей деятельности финансиста.
Адвокат Индайка в комментарии для телеканала назвал ложными утверждения о том, что Индайк и Кан могут быть причастны к преступлениям Эпштейна.
В 2019 году Эпштейну в США
были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.