16:20 19.03.2026
Юрист Эпштейна даст показания комитету палаты представителей США
Юрист скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна Даррен Индайк даст показания комитету палаты представителей США, сообщает телеканал CBS. РИА Новости, 19.03.2026
© AP Photo / Jon ElswickДокументы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Юрист скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна Даррен Индайк даст показания комитету палаты представителей США, сообщает телеканал CBS.
"Юрист, который тесно работал с Джеффри Эпштейном несколько десятилетий… будет допрошен в четверг надзорным комитетом палаты представителей", - говорится в сообщении.
Генпрокурора США вызвали для дачи показаний по делу Эпштейна
17 марта, 21:01
Индайк, один из двух исполнителей завещания Эпштейна, будет давать показания Конгрессу в закрытом режиме. Второй из них – Ричард Кан – уже свидетельствовал перед Конгрессом 11 марта, заявив, что не был информирован о преступлениях Эпштейна в отношении женщин.
Как указывает телеканал, Индайк был близким соратником Эпштейна с 1980-х годов и участвовал в организационной составляющей деятельности финансиста.
Адвокат Индайка в комментарии для телеканала назвал ложными утверждения о том, что Индайк и Кан могут быть причастны к преступлениям Эпштейна.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.
Генпрокурор США проводит закрытый брифинг по делу Эпштейна
Вчера, 00:46
 
СШАДжеффри ЭпштейнВ мире
 
 
