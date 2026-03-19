Экитике назвал легендой Салаха, не реализовавшего пенальти в матче ЛЧ

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Французский нападающий английского футбольного клуба "Ливерпуль" Юго Экитике назвал египетского форварда команды Мохамеда Салаха легендой после достижения им отметки в 50 голов в Лиге чемпионов.
В среду "Ливерпуль" дома обыграл турецкий "Галатасарай" со счетом 4:0 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом тайме Салах не реализовал пенальти. На 61-й минуте он забил мяч, который стал для него 50-м в карьере в Лиге чемпионов. Нападающий стал первым африканским футболистом, который достиг подобной отметки. Также Салах отдал голевую передачу Экитике.
«
"Он легенда. Иногда говорят, что у него сложный сезон, но для таких игроков, как мы, которые наблюдают за ним годами, он важен. У него было много шансов, но он все равно настроился на то, чтобы отдать мне отличный пас, с которого я забил. Я очень рад за него, он этого заслуживает", - приводятся слова Экитике на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
"Ливерпуль" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, где сыграет против французского "ПСЖ".