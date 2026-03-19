Экитике назвал легендой Салаха, не реализовавшего пенальти в матче ЛЧ - РИА Новости Спорт, 19.03.2026
02:01 19.03.2026
Экитике назвал легендой Салаха, не реализовавшего пенальти в матче ЛЧ
Экитике назвал легендой Салаха, не реализовавшего пенальти в матче ЛЧ - РИА Новости Спорт, 19.03.2026
Экитике назвал легендой Салаха, не реализовавшего пенальти в матче ЛЧ
Французский нападающий английского футбольного клуба "Ливерпуль" Юго Экитике назвал египетского форварда команды Мохамеда Салаха легендой после достижения им... РИА Новости Спорт, 19.03.2026
2026-03-19T02:01:00+03:00
2026-03-19T02:01:00+03:00
спорт, союз европейских футбольных ассоциаций (уефа), ливерпуль, мохамед салах, галатасарай, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Ливерпуль, Мохамед Салах, Галатасарай, Лига чемпионов УЕФА
Экитике назвал легендой Салаха, не реализовавшего пенальти в матче ЛЧ

Экитике назвал легендой Салаха, не реализовавшего пенальти в игре Лиги чемпионов

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Французский нападающий английского футбольного клуба "Ливерпуль" Юго Экитике назвал египетского форварда команды Мохамеда Салаха легендой после достижения им отметки в 50 голов в Лиге чемпионов.
В среду "Ливерпуль" дома обыграл турецкий "Галатасарай" со счетом 4:0 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом тайме Салах не реализовал пенальти. На 61-й минуте он забил мяч, который стал для него 50-м в карьере в Лиге чемпионов. Нападающий стал первым африканским футболистом, который достиг подобной отметки. Также Салах отдал голевую передачу Экитике.
«
"Он легенда. Иногда говорят, что у него сложный сезон, но для таких игроков, как мы, которые наблюдают за ним годами, он важен. У него было много шансов, но он все равно настроился на то, чтобы отдать мне отличный пас, с которого я забил. Я очень рад за него, он этого заслуживает", - приводятся слова Экитике на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
"Ливерпуль" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, где сыграет против французского "ПСЖ".
