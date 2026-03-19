"Динамо" продлило контракт с канадским хоккеистом
Хоккей
10:53 19.03.2026
"Динамо" продлило контракт с канадским хоккеистом
Московский хоккейный клуб "Динамо" в Telegram-канале объявил о продлении контракта с канадским нападающим Диланом Сикьюрой.
Хоккей, Спорт, Динамо (Минск), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Национальная хоккейная лига (НХЛ)
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Московский хоккейный клуб "Динамо" в Telegram-канале объявил о продлении контракта с канадским нападающим Диланом Сикьюрой.
Новое соглашение с 30-летним форвардом носит односторонний характер и рассчитано до 31 мая 2028 года.
В текущем сезоне Сикьюра принял участие в 67 играх за "бело-голубых" и набрал 48 очков (27 голов + 21 передача). Всего в составе "Динамо" форвард провел два сезона, сыграв 112 матчей и набрав 74 (39+35) результативных балла. До перехода в "Динамо" Сикьюра также выступал в КХЛ в составе челябинского "Трактора", за который провел 28 матчей и набрал 15 (5+10) очков.
В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) канадец играл за "Чикаго Блэкхокс", "Вегас Голден Найтс" и "Колорадо Эвеланш". Всего на его счету 17 очков (3+14) в 58 встречах в лиге.
