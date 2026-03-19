День весеннего равноденствия 2026: какого числа, точное время, что нельзя

В день весеннего равноденствия 20 марта ни одно из полушарий Земли не наклонено по направлению к Солнцу, поэтому день и ночь почти равны. В этом отличие от дней зимнего и летнего солнцестояния, когда Солнце максимально удалено от экватора и мы встречаем самый короткий или длинный день. Какие приметы и обряды связаны с днем равноденствия, как отмечают в разных странах, научное объяснение – в материале РИА Новости.

Когда день весеннего равноденствия в 2026 году

В 2026 году день весеннего равноденствия наступит 20 марта в 17:46 по московскому времени.

Время весеннего равноденствия по регионам России Часовой пояс Разница с UTC Основные города Точное время MSK−1 UTC+2 Калининград 16:46 MSK UTC+3 Москва, С-Петербург 17:46 MSK+1 UTC+4 Самара, Ижевск 18:46 MSK+2 UTC+5 Екатеринбург, Пермь 19:46 MSK+3 UTC+6 Омск 20:46 MSK+4 UTC+7 Новосибирск, Красноярск 21:46 MSK+5 UTC+8 Иркутск 22:46 MSK+6 UTC+9 Якутск, Чита 23:46 MSK+7 UTC+10 Владивосток, Хабаровск 00:46 (21 марта) MSK+8 UTC+11 Магадан, Южно-Сахалинск 01:46 (21 марта) MSK+9 UTC+12 Анадырь, Петропавловск-Камч. 02:46 (21 марта)

Коротко о равноденствии

Дата изменяется год от года, обычно оно происходит в период между 19 и 21 марта, в 2026 году это 20 марта. Именно тогда Солнце пересечет экватор и перейдет с Южного полушария в Северное. С этого момента светлое время суток начнет постепенно увеличиваться, пока не достигнет своего пика в день летнего солнцестояния – самый продолжительный световой день, который в 2026 году выпадает на 21 июня. В следующий раз солнце достигнет экватора 23 сентября в день осеннего равноденствия и темное время суток начнет увеличиваться, пока не достигнет максимума в день зимнего солнцестояния 21 декабря.

Что такое день весеннего равноденствия

Весеннее равноденствие – это одно из самых интересных астрономических событий, считается, что в это время день равен ночи независимо от того, на какой широте находится человек. Но фактически это не так из-за одного любопытного явления, которое называется рефракция.

Астрономическая суть явления

Ось вращения Земли по отношению к плоскости движения вокруг Солнца имеет наклон. Именно это астрономическое явление и есть главная причина смены времен года, так как сезоны зависят от длительности освещения и угла падения солнечных лучей.

Почему день и ночь равны

Точки пересечения небесного экватора с эклиптикой (линией на небесной сфере, которую описывает Солнце в течение года) называются точками равноденствий . Точка весеннего равноденствия – точка, в которой центр Солнца пересекает экватор при движении из Южного полушария небесной сферы в Северное.

В марте и сентябре лучи падают перпендикулярно экватору, в результате Северное и Южное полушария Земли получают почти одинаковое количество света, а длительность дня и ночи по всему миру практически одинакова.

Почему дата меняется

Так как светило движется с юга на север, в Северном полушарии в марте наступает астрономическая весна. Россия, Европа, другие регионы отмечают, что день становится длиннее ночи. На Южное же полушарие приходит осень, постепенно увеличивая темное время суток. В день весеннего равноденствия солнце на всей Земле восходит точно на востоке, а заходит точно на западе. На полюсах в это время оно движется точно по горизонту в течение суток, но люди его видят немного выше, благодаря оптическому явлению под названием рефракция, которое "приподнимает" солнце над горизонтом на величину, достигающую его видимого диаметра. После дня весеннего равноденствия Солнце в полдень будет подниматься все выше над горизонтом, вплоть до следующего астрономического явления – дня летнего солнцестояния.

Что происходит в день весеннего равноденствия

В день весеннего равноденствия Солнце переходит из Южного полушария в Северное, что астрономически знаменует начало весны. В этот момент день практически равен ночи по всей планете, Солнце восходит на востоке и заходит на западе, а на полюсах начинаются полярный день и полярная ночь соответственно.

После этой даты световой день в Северном полушарии удлиняется, поступление солнечной энергии возрастает, что запускает таяние снегов и пробуждение природы. На экваторе в полдень предметы не отбрасывают тень, так как Солнце находится в зените. Это явление служит точкой отсчета для многих народных праздников, таких как Навруз.

Что можно и нельзя делать

В народной традиции день весеннего равноденствия считают символом обновления и баланса.

В этот день можно и нужно наводить порядок, планировать будущее, ставить цели, подводить итоги, побольше выходить на свежий воздух, ухаживать за растениями как символ нового жизненного цикла.

В день весеннего равноденствия не рекомендуется конфликтовать и злиться, начинать дела в плохом настроении, захламлять пространство вокруг себя, переутомляться и терять трезвость мышления.

Приметы, обряды и гадания

Наши предки были наблюдательны к природным явлениям и делали попытки связать астрономические события и природный календарь.

Примета Значение Прилет жаворонков Считается символом окончательного прихода весны Мороз в этот день Впереди еще 40 дней заморозков Быстрые и высокие облака К скорому и хорошему потеплению, при этом лето и осень тоже будут теплыми Загадывание желания Считается, что в день равноденствия энергия Земли способствует исполнению желаний Оттепель и капель Ждут богатого урожая Ветреный и холодный день Зима продлится ещё на месяц

Гадания и обряды

Это время наши предки считали магическим, девушки выпекали пряники, в которые закладывались различные мелкие предметы, если во время чаепития попадался пряник с колечком - можно готовиться к свадьбе в этом году, монета обещала достаток, ключик - получение наследства, серьга - встречу с возлюбленным, бусинка - скорую беременность. Для того, чтобы узнать имя будущего суженого нужно было записать на семи листах семь мужских имен и положить их под подушку. Утром, не произнося ни слова, достать один и прочитать.

Как отмечают в разных странах

Во многих религиозных верованиях равноденствие продолжает много значить и символизирует баланс и гармонию между светом и тьмой. Люди в это время часто проводили ритуалы, чтобы связаться с умершими и получить их помощь и защиту, так как считалось, что граница между мирами живых и мертвых становилась тоньше. Весеннее равноденствие часто связывали и с сельским хозяйством, разные народы проводили праздники, на которых жители отмечали начало сезона земледельческих работ, благодарили богов и природу за щедрость.

В православии и сегодня от равноденствия зависит дата Пасхи, ее празднуют в воскресенье после первого полнолуния, следующего за днем весеннего равноденствия.

В Индии в это время проводится фестиваль цветов, а в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Азербайджане, Иране и других персо- и тюркоязычных странах широко отмечается Навруз, который связан с началом нового года. В Навруз люди одеваются в новую одежду, устраивают пиршества, дарят подарки, посещают родственников и друзей, участвуют в народных играх и гаданиях. В Китае на пятнадцатый день после весеннего равноденствия люди почитают усопших предков, сажают деревья и едят окрашенные в разные цвета яйца.

Праздник Культура / Страна Особенности и символы Навруз Иранские и тюркские народы Празднование Нового года, проращивание пшеницы, семь блюд на "С" Остара Древние германцы / Викка Символы кролика и яйца, приветствие богини весны Шунбун-но хи Япония День почитания предков и посещения могил, любование природой Масленица Славяне (исторически) Изначально была связана с равноденствием, проводы зимы Холи (часто совпадает с равноденствием) Индия Фестиваль красок, победа добра над злом, начало весны

История праздника

Отмечать день весеннего равноденствия человечество начало задолго до того, когда было найдено ему научное объяснение. Во всех народах мира равенство дня и ночи считалось магическим и подходящим для различных ритуалов, колдовства и чествования богов.

Приход календарной весны ассоциируется с давних пор в культурах многих народов с возрождением природы, новым началом и надеждой на лучшее. Кроме символического значения увеличение светового дня имело и практическую пользу: земледельцы именно в это время начинали готовиться к посевам. Пробуждается и природа: многие животные выходят из спячки, перелетные птицы начинают свой путь домой, появляются первые растения и насекомые.

Интересные факты

День и ночь почти равны — но не совсем.

Хотя "равноденствие" означает равенство, день обычно на несколько минут длиннее ночи из-за атмосферной рефракции и того, что восход считают по верхнему краю солнечного диска.

Знание высоты Солнца над горизонтом необходимо для расчетов в геодезической астрономии.

“До появления искусственных спутников Земли именно наблюдение небесных светил позволяло осуществлять геопозиционирование, – говорит геодезист, преподаватель колледжа "26 КАДР" Игорь Горяинов. – Традиционно точка весеннего равноденствия обозначается знаком созвездия овна "γ". Ведь в древности люди наблюдали весеннее равноденствие именно в это время, потом оно несколько сместилось”.

Дата равноденствия меняется каждый год.

Известно, что самые ранние даты равноденствий приходятся на високосные годы, а самые поздние – на годы перед високосными. Так, например, в 1696 году по григорианскому календарю весеннее равноденствие выпало на 19 марта, а в 1903 году – на 21 число этого месяца. В ближайшие сто лет самые ранние равноденствия будут в 2096 году: 19 марта, 14 часов 7 минут – весеннее и 21 сентября, 22 часа 58 минут – осеннее (что на 400 лет вперёд станет рекордом ранних равноденствий); а самые поздние в 2103 году: 21 марта, 6 часов 27 минут – весеннее и 23 сентября, 15 часов 28 минут – осеннее.

В Южном полушарии все наоборот.

Когда в Северном полушарии начинается весна, в Южном наступает астрономическая осень — там Солнце уходит к югу.

Солнце восходит почти точно на востоке.

В дни равноденствий восход происходит практически строго на востоке, а закат — строго на западе (для наблюдателей вне полярных широт).

На полюсах — уникальное явление.

Вблизи весеннего равноденствия на Северном полюсе Солнце впервые за полгода поднимается над горизонтом и начинается полярный день, который длится около шести месяцев.

Связь с Пасхой.

Дата христианской Пасхи рассчитывается относительно весеннего равноденствия: праздник отмечают в первое воскресенье после первого полнолуния, наступившего после него.

Когда будет равноденствие в следующие годы

Год Дата Время (мск) День недели 2024 20 марта 06:06 среда 2025 20 марта 12:01 четверг 2026 20 марта 17:46 пятница 2027 20 марта 23:25 суббота 2028 20 марта 05:17 понедельник 2029 20 марта 11:02 вторник 2030 20 марта 16:52 среда

Частые вопросы о дне весеннего равноденствия

Когда будет день весеннего равноденствия в 2026 году?

В 2026 году весеннее равноденствие наступит 20 марта в 17:46 по московскому времени.

Почему день весеннего равноденствия каждый год разный?

Дата меняется из-за особенностей движения Земли вокруг Солнца и високосных лет. Обычно равноденствие приходится на период с 19 по 21 марта.

Правда ли, что в этот день день равен ночи?

Не совсем. День немного длиннее ночи из-за атмосферной рефракции и особенностей наблюдения восхода Солнца.

Что происходит в день весеннего равноденствия?

Солнце пересекает небесный экватор, переходя из Южного полушария в Северное. В Северном полушарии начинается астрономическая весна.

Что нельзя делать в день весеннего равноденствия?

По народным приметам, не рекомендуется конфликтовать, начинать важные дела в плохом настроении и перегружать себя.

Что можно делать в день равноденствия?

Этот день считается благоприятным для планирования, обновления, уборки, постановки целей и начала новых дел.

Когда будет следующее равноденствие?

Следующее весеннее равноденствие будет в 2027 году — 20 марта.

Чем равноденствие отличается от солнцестояния?