День весеннего равноденствия 2026: какого числа, точное время, что нельзя делать
День весеннего равноденствия в 2026 году наступит 20 марта в 17:46. Что это за явление, почему дата меняется, что можно и нельзя делать, приметы и интересные факты.
В день весеннего равноденствия 20 марта ни одно из полушарий Земли не наклонено по направлению к Солнцу, поэтому день и ночь почти равны. В этом отличие от дней зимнего и летнего солнцестояния, когда Солнце максимально удалено от экватора и мы встречаем самый короткий или длинный день. Какие приметы и обряды связаны с днем равноденствия, как отмечают в разных странах, научное объяснение – в материале РИА Новости.
Когда день весеннего равноденствия в 2026 году
В 2026 году день весеннего равноденствия наступит 20 марта в 17:46 по московскому времени.
Время весеннего равноденствия по регионам России
Часовой пояс
Разница с UTC
Основные города
Точное время
MSK−1
UTC+2
Калининград
16:46
MSK
UTC+3
Москва, С-Петербург
17:46
MSK+1
UTC+4
Самара, Ижевск
18:46
MSK+2
UTC+5
Екатеринбург, Пермь
19:46
MSK+3
UTC+6
Омск
20:46
MSK+4
UTC+7
Новосибирск, Красноярск
21:46
MSK+5
UTC+8
Иркутск
22:46
MSK+6
UTC+9
Якутск, Чита
23:46
MSK+7
UTC+10
Владивосток, Хабаровск
00:46 (21 марта)
MSK+8
UTC+11
Магадан, Южно-Сахалинск
01:46 (21 марта)
MSK+9
UTC+12
Анадырь, Петропавловск-Камч.
02:46 (21 марта)
Дата изменяется год от года, обычно оно происходит в период между 19 и 21 марта, в 2026 году это 20 марта. Именно тогда Солнце пересечет экватор и перейдет с Южного полушария в Северное. С этого момента светлое время суток начнет постепенно увеличиваться, пока не достигнет своего пика в день летнего солнцестояния – самый продолжительный световой день, который в 2026 году выпадает на 21 июня. В следующий раз солнце достигнет экватора 23 сентября в день осеннего равноденствия и темное время суток начнет увеличиваться, пока не достигнет максимума в день зимнего солнцестояния
21 декабря.
Что такое день весеннего равноденствия
Весеннее равноденствие – это одно из самых интересных астрономических событий, считается, что в это время день равен ночи независимо от того, на какой широте находится человек. Но фактически это не так из-за одного любопытного явления, которое называется рефракция.
Астрономическая суть явления
Ось вращения Земли по отношению к плоскости движения вокруг Солнца имеет наклон. Именно это астрономическое явление и есть главная причина смены времен года, так как сезоны зависят от длительности освещения и угла падения солнечных лучей.
Точки пересечения небесного экватора с эклиптикой (линией на небесной сфере, которую описывает Солнце в течение года) называются точками равноденствий
. Точка весеннего равноденствия – точка, в которой центр Солнца пересекает экватор при движении из Южного полушария небесной сферы в Северное.
В марте и сентябре лучи падают перпендикулярно экватору, в результате Северное и Южное полушария Земли получают почти одинаковое количество света, а длительность дня и ночи по всему миру практически одинакова.
Так как светило движется с юга на север, в Северном полушарии в марте наступает астрономическая весна. Россия, Европа, другие регионы отмечают, что день становится длиннее ночи. На Южное же полушарие приходит осень, постепенно увеличивая темное время суток. В день весеннего равноденствия солнце на всей Земле восходит точно на востоке, а заходит точно на западе. На полюсах в это время оно движется точно по горизонту в течение суток, но люди его видят немного выше, благодаря оптическому явлению под названием рефракция, которое "приподнимает" солнце над горизонтом на величину, достигающую его видимого диаметра. После дня весеннего равноденствия Солнце в полдень будет подниматься все выше над горизонтом, вплоть до следующего астрономического явления – дня летнего солнцестояния.
Что происходит в день весеннего равноденствия
В день весеннего равноденствия Солнце переходит из Южного полушария в Северное, что астрономически знаменует начало весны. В этот момент день практически равен ночи по всей планете, Солнце восходит на востоке и заходит на западе, а на полюсах начинаются полярный день и полярная ночь соответственно.
После этой даты световой день в Северном полушарии удлиняется, поступление солнечной энергии возрастает, что запускает таяние снегов и пробуждение природы. На экваторе в полдень предметы не отбрасывают тень, так как Солнце находится в зените. Это явление служит точкой отсчета для многих народных праздников, таких как Навруз.
Что можно и нельзя делать
В народной традиции день весеннего равноденствия считают символом обновления и баланса.
В этот день можно и нужно наводить порядок, планировать будущее, ставить цели, подводить итоги, побольше выходить на свежий воздух, ухаживать за растениями как символ нового жизненного цикла.
В день весеннего равноденствия не рекомендуется конфликтовать и злиться, начинать дела в плохом настроении, захламлять пространство вокруг себя, переутомляться и терять трезвость мышления.
Приметы, обряды и гадания
Наши предки были наблюдательны к природным явлениям и делали попытки связать астрономические события и природный календарь.
Примета
Значение
Прилет жаворонков
Считается символом окончательного прихода весны
Мороз в этот день
Впереди еще 40 дней заморозков
Быстрые и высокие облака
К скорому и хорошему потеплению, при этом лето и осень тоже будут теплыми
Загадывание желания
Считается, что в день равноденствия энергия Земли способствует исполнению желаний
Оттепель и капель
Ждут богатого урожая
Ветреный и холодный день
Зима продлится ещё на месяц
Это время наши предки считали магическим, девушки выпекали пряники, в которые закладывались различные мелкие предметы, если во время чаепития попадался пряник с колечком - можно готовиться к свадьбе в этом году, монета обещала достаток, ключик - получение наследства, серьга - встречу с возлюбленным, бусинка - скорую беременность. Для того, чтобы узнать имя будущего суженого нужно было записать на семи листах семь мужских имен и положить их под подушку. Утром, не произнося ни слова, достать один и прочитать.
Как отмечают в разных странах
Во многих религиозных верованиях равноденствие продолжает много значить и символизирует баланс и гармонию между светом и тьмой. Люди в это время часто проводили ритуалы, чтобы связаться с умершими и получить их помощь и защиту, так как считалось, что граница между мирами живых и мертвых становилась тоньше. Весеннее равноденствие часто связывали и с сельским хозяйством, разные народы проводили праздники, на которых жители отмечали начало сезона земледельческих работ, благодарили богов и природу за щедрость.
В православии и сегодня от равноденствия зависит дата Пасхи, ее празднуют в воскресенье после первого полнолуния, следующего за днем весеннего равноденствия.
В Индии в это время проводится фестиваль цветов, а в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Азербайджане, Иране и других персо- и тюркоязычных странах широко отмечается Навруз, который связан с началом нового года. В Навруз люди одеваются в новую одежду, устраивают пиршества, дарят подарки, посещают родственников и друзей, участвуют в народных играх и гаданиях. В Китае на пятнадцатый день после весеннего равноденствия люди почитают усопших предков, сажают деревья и едят окрашенные в разные цвета яйца.
Праздник
Культура / Страна
Особенности и символы
Навруз
Иранские и тюркские народы
Празднование Нового года, проращивание пшеницы, семь блюд на "С"
Остара
Древние германцы / Викка
Символы кролика и яйца, приветствие богини весны
Шунбун-но хи
Япония
День почитания предков и посещения могил, любование природой
Масленица
Славяне (исторически)
Изначально была связана с равноденствием, проводы зимы
Холи (часто совпадает с равноденствием)
Индия
Фестиваль красок, победа добра над злом, начало весны
Отмечать день весеннего равноденствия человечество начало задолго до того, когда было найдено ему научное объяснение. Во всех народах мира равенство дня и ночи считалось магическим и подходящим для различных ритуалов, колдовства и чествования богов.
Приход календарной весны ассоциируется с давних пор в культурах многих народов с возрождением природы, новым началом и надеждой на лучшее. Кроме символического значения увеличение светового дня имело и практическую пользу: земледельцы именно в это время начинали готовиться к посевам. Пробуждается и природа: многие животные выходят из спячки, перелетные птицы начинают свой путь домой, появляются первые растения и насекомые.
День и ночь почти равны — но не совсем.
Хотя "равноденствие" означает равенство, день обычно на несколько минут длиннее ночи из-за атмосферной рефракции и того, что восход считают по верхнему краю солнечного диска.
Знание высоты Солнца над горизонтом необходимо для расчетов в геодезической астрономии.
“До появления искусственных спутников Земли именно наблюдение небесных светил позволяло осуществлять геопозиционирование, – говорит геодезист, преподаватель колледжа "26 КАДР" Игорь Горяинов. – Традиционно точка весеннего равноденствия обозначается знаком созвездия овна "γ". Ведь в древности люди наблюдали весеннее равноденствие именно в это время, потом оно несколько сместилось”.
Дата равноденствия меняется каждый год.
Известно, что самые ранние даты равноденствий приходятся на високосные годы, а самые поздние – на годы перед високосными. Так, например, в 1696 году по григорианскому календарю весеннее равноденствие выпало на 19 марта, а в 1903 году – на 21 число этого месяца. В ближайшие сто лет самые ранние равноденствия будут в 2096 году: 19 марта, 14 часов 7 минут – весеннее и 21 сентября, 22 часа 58 минут – осеннее (что на 400 лет вперёд станет рекордом ранних равноденствий); а самые поздние в 2103 году: 21 марта, 6 часов 27 минут – весеннее и 23 сентября, 15 часов 28 минут – осеннее.
В Южном полушарии все наоборот.
Когда в Северном полушарии начинается весна, в Южном наступает астрономическая осень — там Солнце уходит к югу.
Солнце восходит почти точно на востоке.
В дни равноденствий восход происходит практически строго на востоке, а закат — строго на западе (для наблюдателей вне полярных широт).
На полюсах — уникальное явление.
Вблизи весеннего равноденствия на Северном полюсе Солнце впервые за полгода поднимается над горизонтом и начинается полярный день, который длится около шести месяцев.
Связь с Пасхой.
Дата христианской Пасхи рассчитывается относительно весеннего равноденствия: праздник отмечают в первое воскресенье после первого полнолуния, наступившего после него.
Когда будет равноденствие в следующие годы
Год
Дата
Время (мск)
День недели
2024
20 марта
06:06
среда
2025
20 марта
12:01
четверг
2026
20 марта
17:46
пятница
2027
20 марта
23:25
суббота
2028
20 марта
05:17
понедельник
2029
20 марта
11:02
вторник
2030
20 марта
16:52
среда
Частые вопросы о дне весеннего равноденствия
Когда будет день весеннего равноденствия в 2026 году?
- В 2026 году весеннее равноденствие наступит 20 марта в 17:46 по московскому времени.
Почему день весеннего равноденствия каждый год разный?
- Дата меняется из-за особенностей движения Земли вокруг Солнца и високосных лет. Обычно равноденствие приходится на период с 19 по 21 марта.
Правда ли, что в этот день день равен ночи?
- Не совсем. День немного длиннее ночи из-за атмосферной рефракции и особенностей наблюдения восхода Солнца.
Что происходит в день весеннего равноденствия?
- Солнце пересекает небесный экватор, переходя из Южного полушария в Северное. В Северном полушарии начинается астрономическая весна.
Что нельзя делать в день весеннего равноденствия?
- По народным приметам, не рекомендуется конфликтовать, начинать важные дела в плохом настроении и перегружать себя.
Что можно делать в день равноденствия?
- Этот день считается благоприятным для планирования, обновления, уборки, постановки целей и начала новых дел.
Когда будет следующее равноденствие?
- Следующее весеннее равноденствие будет в 2027 году — 20 марта.
Чем равноденствие отличается от солнцестояния?
- Равноденствие — это момент, когда день и ночь почти равны, а солнцестояние — когда день либо самый длинный, либо самый короткий в году.