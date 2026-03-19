Защитник "Бруклина" Демин рассказал, когда вернется на площадку

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Российский защитник "Бруклин Нетс" Егор Демин заявил, что после перенесенной процедуры на стопе вернется на площадку сразу после завершения сезона Национальной баскетбольной ассоциации.
Ранее "Бруклин" сообщил, что Демин не сыграет до конца сезона из-за обострения подошвенного фасциита левой стопы. Согласно ожидаемым срокам, россиянин вернется к тренировкам в начале межсезонья и примет полноценное участие в летней программе развития.
"Процедура прошла хорошо. Теперь осталось только восстановиться и вернуться на площадку, как только закончится сезон, как мы и планировали. Надеюсь, все пойдет в нужном направлении, и я смогу вернуться к тренировкам так быстро, как только смогу. После множества игр, которые я сыграл в этом сезоне, было довольно странно просыпаться и иметь свой собственный, более строгий распорядок дня, чем обычно. Но в то же время, все осталось практически по-прежнему. Я по-прежнему рядом с командой на каждой тренировке, игре, разминке и тренировочном сборе", - цитирует Демина Clutch Points.
Демину 20 лет. Он был выбран "Бруклином" под общим восьмым номером на драфте НБА 2025 года. До этого ни один россиянин не выбирался так высоко. В дебютном сезоне в НБА Демин провел 52 матча, в среднем проводя на паркете 25,2 минуты, набирая 10,3 очка, отдавая 3,3 передачи и совершая 3,2 подбора.
