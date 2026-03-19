CAS пока не назначил дату слушаний по делу WADA и РУСАДА - РИА Новости Спорт, 19.03.2026
17:54 19.03.2026
CAS пока не назначил дату слушаний по делу WADA и РУСАДА
CAS пока не назначил дату слушаний по делу WADA и РУСАДА - РИА Новости Спорт, 19.03.2026
CAS пока не назначил дату слушаний по делу WADA и РУСАДА
Спортивный арбитражный суд (CAS) пока не назначил дату слушаний по процессу между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым... РИА Новости Спорт, 19.03.2026
2026-03-19T17:54:00+03:00
2026-03-19T17:54:00+03:00
россия
вероника логинова (русада)
михаил дегтярев
русада
всемирное антидопинговое агентство (wada)
спортивный арбитражный суд (cas)
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782078305_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_413ebf9197457215c2ea574260fe7468.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
россия, вероника логинова (русада), михаил дегтярев, русада, всемирное антидопинговое агентство (wada), спортивный арбитражный суд (cas)
Россия, Вероника Логинова (РУСАДА), Михаил Дегтярев, РУСАДА, Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Спортивный арбитражный суд (CAS)
CAS пока не назначил дату слушаний по делу WADA и РУСАДА

В CAS сообщили, что дата слушаний по делу WADA и РУСАДА пока не назначена

Спортивный арбитражный суд в Лозанне. - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Спортивный арбитражный суд в Лозанне.. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Спортивный арбитражный суд (CAS) пока не назначил дату слушаний по процессу между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
8 марта глава РУСАДА Вероника Логинова сообщила РИА Новости, что WADA возобновило судебный процесс против РУСАДА в CAS. По ее словам, ориентировочно слушания состоятся в июле.
"CAS подтверждает, что процесс между WADA и РУСАДА возобновлен. Дата слушаний пока не назначена", - сообщили в пресс-службе CAS.
Исполком WADA 22 сентября 2023 года принял решение о том, что РУСАДА остается лишенным полноценного статуса из-за несоответствий государственного законодательства Всемирному антидопинговому кодексу, выявленных в ходе виртуального аудита в сентябре 2022 года и не устраненных до настоящего времени. РУСАДА выразило несогласие. WADA передало дело о несоответствии РУСАДА в CAS. В августе 2025 года министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил об имеющейся предварительной договоренности с WADA по поводу инспекции РУСАДА с целью его дальнейшего признания. Позднее в WADA заявили РИА Новости о готовности провести аудит РУСАДА, как только "позволит ситуация с безопасностью".
В январе 2019 года WADA сообщило, что эксперты агентства успешно получили данные из базы московской антидопинговой лаборатории. Позже Россию обвинили в манипулировании данными базы и отстранили российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. CAS 17 декабря 2020 года сократил отстранение до двух лет. Действие санкций завершилось в декабре 2022 года, однако РУСАДА не было автоматически восстановлено в статусе в том числе из-за того, что Всемирный антидопинговый кодекс не полностью интегрирован в российские законы.
WADA возобновило процесс против РУСАДА в CAS
8 марта, 14:52
 
РоссияВероника Логинова (РУСАДА)Михаил ДегтяревРУСАДАВсемирное антидопинговое агентство (WADA)Спортивный арбитражный суд (CAS)
 
