CAS пока не назначил дату слушаний по делу WADA и РУСАДА
2026-03-19T17:54:00+03:00
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Спортивный арбитражный суд (CAS) пока не назначил дату слушаний по процессу между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
8 марта глава РУСАДА Вероника Логинова
сообщила РИА Новости, что WADA
возобновило судебный процесс против РУСАДА в CAS
. По ее словам, ориентировочно слушания состоятся в июле.
"CAS подтверждает, что процесс между WADA и РУСАДА возобновлен. Дата слушаний пока не назначена", - сообщили в пресс-службе CAS.
Исполком WADA 22 сентября 2023 года принял решение о том, что РУСАДА остается лишенным полноценного статуса из-за несоответствий государственного законодательства Всемирному антидопинговому кодексу, выявленных в ходе виртуального аудита в сентябре 2022 года и не устраненных до настоящего времени. РУСАДА выразило несогласие. WADA передало дело о несоответствии РУСАДА в CAS. В августе 2025 года министр спорта РФ Михаил Дегтярев
сообщил об имеющейся предварительной договоренности с WADA по поводу инспекции РУСАДА с целью его дальнейшего признания. Позднее в WADA заявили РИА Новости о готовности провести аудит РУСАДА, как только "позволит ситуация с безопасностью".
В январе 2019 года WADA сообщило, что эксперты агентства успешно получили данные из базы московской антидопинговой лаборатории. Позже Россию обвинили в манипулировании данными базы и отстранили российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. CAS 17 декабря 2020 года сократил отстранение до двух лет. Действие санкций завершилось в декабре 2022 года, однако РУСАДА не было автоматически восстановлено в статусе в том числе из-за того, что Всемирный антидопинговый кодекс не полностью интегрирован в российские законы.