Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
09:31 19.03.2026 (обновлено: 14:52 19.03.2026)
https://ria.ru/20260319/burya-2081613669.html
Ближайшая магнитная буря на Земле может продлиться около шести дней
2026-03-19T09:31:00+03:00
2026-03-19T14:52:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147409/66/1474096689_60:0:1340:720_1920x0_80_0_0_a2cdfb342405023aacb7296730fed98e.jpg
https://ria.ru/20260227/magnitnye-buri-v-marte-2077298760.html
https://ria.ru/20260318/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
CC BY 2.0 / NASA's Marshall Space Flight Center / Вспышка на Солнце
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
CC BY 2.0 / NASA's Marshall Space Flight Center /
Вспышка на Солнце. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Магнитная буря, которая должна начаться вечером на Земле, может продлиться около шести дней, не исключены полярные сияния на широтах 50-55 градусов, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Вечером 19 марта, как ожидается, на Земле начнется сильнейшая за последние два месяца магнитная буря. Она произойдет из-за сочетания факторов — к планете придет солнечная плазма, выброшенная вспышками на этой неделе, также влияние оказывают корональные дыры на Солнце.
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
27 февраля, 22:31
"За последние сутки прогноз несколько раз пересчитывался, причем каждый раз в сторону ужесточения. На данный момент предполагается, что полная продолжительность периода геомагнитных возмущений составит около шести суток — до вторника будущей недели (24 марта)", — говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.
Отмечается, что наиболее сильные события ожидаются с 19 по 21 марта. Примечательно, что последнее крупное событие (буря уровня G4) произошло в те же даты в январе. В пятницу — воскресенье Земля окажется под воздействием двух наиболее крупных выбросов плазмы. С 22 по 24 марта будет наблюдаться более слабый "хвост" от влияния корональных дыр.
"Точный график возмущений при таком сложном многофакторном событии прогнозируется плохо, но существует большая вероятность, что часть пиков придется на вечернее и ночное время, что позволит наблюдать полярные сияния. Последние при такой интенсивности события могут теоретически спускаться до широт 50-55 градусов. Первая такая возможность ожидается уже сегодня, в ночь с четверга на пятницу", — добавили в лаборатории.
Днем 16 марта на Солнце произошла крупная вспышка балла М2.8. Это далеко не рекордное значение, однако взрыв произошел в области звезды, направленной точно на Землю. Кроме того, вспышка разрушила вблизи себя протуберанец среднего размера и захватила часть его вещества, которое должно усилить удар по Земле. Как следует из данных на сайте лаборатории, с тех пор на Солнце произошли еще две вспышки аналогичного балла.
Возмущения магнитного поля Земли - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
18 марта, 12:25
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала