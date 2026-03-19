Ближайшая магнитная буря на Земле может продлиться около шести дней

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Магнитная буря, которая должна начаться вечером на Земле, может продлиться около шести дней, не исключены полярные сияния на широтах 50-55 градусов, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Вечером 19 марта, как ожидается, на Земле начнется сильнейшая за последние два месяца магнитная буря. Она произойдет из-за сочетания факторов — к планете придет солнечная плазма, выброшенная вспышками на этой неделе, также влияние оказывают корональные дыры на Солнце.

"За последние сутки прогноз несколько раз пересчитывался, причем каждый раз в сторону ужесточения. На данный момент предполагается, что полная продолжительность периода геомагнитных возмущений составит около шести суток — до вторника будущей недели (24 марта)", — говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.

Отмечается, что наиболее сильные события ожидаются с 19 по 21 марта. Примечательно, что последнее крупное событие (буря уровня G4) произошло в те же даты в январе. В пятницу — воскресенье Земля окажется под воздействием двух наиболее крупных выбросов плазмы. С 22 по 24 марта будет наблюдаться более слабый "хвост" от влияния корональных дыр.

"Точный график возмущений при таком сложном многофакторном событии прогнозируется плохо, но существует большая вероятность, что часть пиков придется на вечернее и ночное время, что позволит наблюдать полярные сияния. Последние при такой интенсивности события могут теоретически спускаться до широт 50-55 градусов. Первая такая возможность ожидается уже сегодня, в ночь с четверга на пятницу", — добавили в лаборатории.