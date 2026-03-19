В Bosch заявили об отсутствии планов вернуться в Россию

БЕРЛИН, 19 мар - РИА Новости. Дочерняя компания Bosch, BSH Hausgeräte, не планирует в настоящее время возвращаться к работе в России, несмотря на возобновление производства на своем бывшем заводе под Санкт-Петербургом, заявила РИА Новости глава пресс-службы компании Ева Бауэршмидт.

ФНС России ранее опубликовала финансовый отчет бывшего завода бытовой техники Bosch под Санкт-Петербургом - ООО "БСХ Бытовые Приборы", из которого следует, что тот в 2025 году возобновил свое производство, находясь под временным управлением дочерней структуры "Газпрома", АО "Газпром бытовые системы". В частности, сообщается о выпуске им холодильников, а также планах перезапустить производство стиральных машин.

"BSH больше не поддерживает рабочие деловые отношения с Россией. Компания также больше не поставляет продукцию или комплектующие в Россию… Мы также не планируем изменения в этом отношении", - сообщила Бауэршмидт в ответ на запрос РИА Новости.

Она отметила, что производство бытовой техники на бывшем заводе BSH под Санкт-Петербургом было приостановлено в марте 2022 года.

По словам Бауэршмидт, BSH также не контактирует с администратором этого завода в лице АО " Газпром бытовые системы". "Это принудительное управление осуществляется независимо и без согласования с BSH, то есть мы не оказываем на него никакого влияния", - заявила Бауэршмидт.

Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, Путин в 2025 году поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.

Вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщал, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай по отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", добавлял он.