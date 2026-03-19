В Bosch заявили об отсутствии планов вернуться в Россию

БЕРЛИН, 19 мар - РИА Новости. Дочерняя компания Bosch, BSH Hausgeräte, не планирует в настоящее время возвращаться к работе в России, несмотря на возобновление производства на своем бывшем заводе под Санкт-Петербургом, заявила РИА Новости глава пресс-службы компании Ева Бауэршмидт.
ФНС России ранее опубликовала финансовый отчет бывшего завода бытовой техники Bosch под Санкт-Петербургом - ООО "БСХ Бытовые Приборы", из которого следует, что тот в 2025 году возобновил свое производство, находясь под временным управлением дочерней структуры "Газпрома", АО "Газпром бытовые системы". В частности, сообщается о выпуске им холодильников, а также планах перезапустить производство стиральных машин.
"BSH больше не поддерживает рабочие деловые отношения с Россией. Компания также больше не поставляет продукцию или комплектующие в Россию… Мы также не планируем изменения в этом отношении", - сообщила Бауэршмидт в ответ на запрос РИА Новости.
Она отметила, что производство бытовой техники на бывшем заводе BSH под Санкт-Петербургом было приостановлено в марте 2022 года.
По словам Бауэршмидт, BSH также не контактирует с администратором этого завода в лице АО "Газпром бытовые системы". "Это принудительное управление осуществляется независимо и без согласования с BSH, то есть мы не оказываем на него никакого влияния", - заявила Бауэршмидт.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о передаче во временное управление АО "Газпром бытовые системы" российских "дочек" Ariston и BSH Hausgeräte.
Западный бизнес настроен вернуться в Россию, заявили в МИД
11 февраля, 13:51
Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, Путин в 2025 году поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.
Вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщал, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай по отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", добавлял он.
BSH Hausgerate GmbH - немецкая компания по производству бытовой техники, основана в 1967 году. В 2015 году другой производитель техники для дома - компания Bosch - сделал BSH своей дочерней структурой, выкупив долю партнеров. Самые известные марки концерна BSH - Bosch и Siemens.
СМИ: ExxonMobil может вернуться в Россию
27 августа 2025, 01:49