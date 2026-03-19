АТОР: россияне из-за ситуации с Ираном лишились трети стыковочных маршрутов

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Путешественники из России столкнулись с сокращением доступных транзитных маршрутов для полетов за границу на треть из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"После закрытия неба над странами Персидского залива доступные транзитные маршруты для вылета за границу сократились на 30–35%", - говорится в сообщении.
По данным АТОР, оставшиеся хабы не способны полноценно компенсировать выпавшую сеть. В настоящий момент всего 15 доступных пересадочных пунктов: Азербайджан, Алжир, Армения, Вьетнам (Ханой), Грузия, Египет (Каир), Иордания, Казахстан, Китай (Пекин, Шанхай), Марокко, Сербия, Таиланд (Бангкок – с оговорками), Турция (Стамбул), Узбекистан (Ташкент) и Эфиопия.
В ассоциации отметили, что лидером среди оставшихся транзитных направлений стал стамбульский аэропорт, аккумулирующий 30-35% транзита, а на Пекин и Шанхай совокупно приходится еще 15-20%.
Варианты перелета через Белград, Касабланку, Алжир и Аддис-Абеба "заметно скромнее". "Вклад каждого из этих маршрутов не дотягивает даже до 1% в общем объеме выезда", - заключили в АТОР.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
