АТОР: россияне из-за ситуации с Ираном лишились трети стыковочных маршрутов

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Путешественники из России столкнулись с сокращением доступных транзитных маршрутов для полетов за границу на треть из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В ассоциации отметили, что лидером среди оставшихся транзитных направлений стал стамбульский аэропорт, аккумулирующий 30-35% транзита, а на Пекин и Шанхай совокупно приходится еще 15-20%.