АТОР: россияне из-за ситуации с Ираном лишились трети стыковочных маршрутов - РИА Новости, 19.03.2026
10:40 19.03.2026 (обновлено: 10:41 19.03.2026)
АТОР: россияне из-за ситуации с Ираном лишились трети стыковочных маршрутов
Путешественники из России столкнулись с сокращением доступных транзитных маршрутов для полетов за границу на треть из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщает... РИА Новости, 19.03.2026
АТОР: россияне из-за ситуации вокруг Ирана лишились трети стыковочных маршрутов

Самолет Airbus-320. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Путешественники из России столкнулись с сокращением доступных транзитных маршрутов для полетов за границу на треть из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"После закрытия неба над странами Персидского залива доступные транзитные маршруты для вылета за границу сократились на 30–35%", - говорится в сообщении.
Вид на Дубай - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Туристка рассказала, почему три дня не могла выйти из отеля в Дубае
18 марта, 01:52
По данным АТОР, оставшиеся хабы не способны полноценно компенсировать выпавшую сеть. В настоящий момент всего 15 доступных пересадочных пунктов: Азербайджан, Алжир, Армения, Вьетнам (Ханой), Грузия, Египет (Каир), Иордания, Казахстан, Китай (Пекин, Шанхай), Марокко, Сербия, Таиланд (Бангкок – с оговорками), Турция (Стамбул), Узбекистан (Ташкент) и Эфиопия.
В ассоциации отметили, что лидером среди оставшихся транзитных направлений стал стамбульский аэропорт, аккумулирующий 30-35% транзита, а на Пекин и Шанхай совокупно приходится еще 15-20%.
Варианты перелета через Белград, Касабланку, Алжир и Аддис-Абеба "заметно скромнее". "Вклад каждого из этих маршрутов не дотягивает даже до 1% в общем объеме выезда", - заключили в АТОР.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
Пассажиры на выходе из зоны прилета международных рейсов в аэропорту Шереметьево в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Из ОАЭ вывезли всех организованных российских туристов
16 марта, 14:51
 
Ближний ВостокАлжир (провинция)ПекинАссоциация туроператоров России (АТОР)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
