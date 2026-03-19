"Потеряет авторитет": ветеран ЦСКА призвал Акинфеева завершить карьеру

МОСКВА, 19 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Вратарю московского ЦСКА Игорю Акинфееву после окончания футбольного сезона стоит подумать о завершении карьеры, заявил РИА Новости бывший защитник столичного клуба Владимир Пономарев.
Акинфееву 39 лет, бывший вратарь сборной России выступает за основную команду армейцев с 16 лет. ЦСКА после возобновления сезона потерпел три поражения в чемпионате страны и по сумме двух матчей проиграл "Краснодару" (3:1, 0:4) в Кубке России.
"Я бы сказал Игорю Акинфееву, что ему надо завершать карьеру после этого сезона. Не надо мучиться. Оборона ЦСКА – дерьмо, и он (после множества пропущенных мячей) просто теряет авторитет. Ему нужно уходить на высокой, красивой ноте, а не на плохой. И тогда он останется легендой на всю жизнь. А так он потеряет авторитет. Ему надо обязательно уходить, потому что в обороне не братья Березуцкие и Сергей Игнашевич же играют. А там выступают иностранцы, которые вообще не любят играть в обороне. Да, они любят себя в футболе, но не любят играть в защите", - сказал Пономарев.
Акинфеев – обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призер чемпионата Европы, шестикратный чемпион России, восьмикратный обладатель Кубка России и восьмикратный победитель Суперкубка страны.