Рейтинг@Mail.ru
"Потеряет авторитет": ветеран ЦСКА призвал Акинфеева завершить карьеру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
13:46 19.03.2026 (обновлено: 14:19 19.03.2026)
https://ria.ru/20260319/akinfeev-2081685979.html
"Потеряет авторитет": ветеран ЦСКА призвал Акинфеева завершить карьеру
2026-03-19T13:46:00+03:00
2026-03-19T14:19:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/05/2046523174_0:0:1072:604_1920x0_80_0_0_50ed190ac966c63eac1ff4e6fc04a992.jpg
https://ria.ru/20260314/akinfeev-2080726906.html
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
1
5
4.7
96
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1
5
4.7
96
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/05/2046523174_0:0:1072:804_1920x0_80_0_0_1c6ba4ae82da4be6fff0b1ac47fcb5b4.jpg
1920
1920
true
1
5
4.7
96
Пономарев: Акинфееву надо заканчивать карьеру, чтобы уйти на высокой ноте

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкИгорь Акинфеев
Игорь Акинфеев - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Игорь Акинфеев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Вратарю московского ЦСКА Игорю Акинфееву после окончания футбольного сезона стоит подумать о завершении карьеры, заявил РИА Новости бывший защитник столичного клуба Владимир Пономарев.
Акинфееву 39 лет, бывший вратарь сборной России выступает за основную команду армейцев с 16 лет. ЦСКА после возобновления сезона потерпел три поражения в чемпионате страны и по сумме двух матчей проиграл "Краснодару" (3:1, 0:4) в Кубке России.
"Я бы сказал Игорю Акинфееву, что ему надо завершать карьеру после этого сезона. Не надо мучиться. Оборона ЦСКА – дерьмо, и он (после множества пропущенных мячей) просто теряет авторитет. Ему нужно уходить на высокой, красивой ноте, а не на плохой. И тогда он останется легендой на всю жизнь. А так он потеряет авторитет. Ему надо обязательно уходить, потому что в обороне не братья Березуцкие и Сергей Игнашевич же играют. А там выступают иностранцы, которые вообще не любят играть в обороне. Да, они любят себя в футболе, но не любят играть в защите", - сказал Пономарев.
Акинфеев – обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призер чемпионата Европы, шестикратный чемпион России, восьмикратный обладатель Кубка России и восьмикратный победитель Суперкубка страны.
Акинфеев обратился к болельщикам после поражения от "Балтики"
14 марта, 23:50
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Закончен (П)
    Крылья Советов
    Локомотив
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Авангард
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Амур
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Лион
    Сельта
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Генк
    5
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Мидтъюлланн
    Ноттингем Форрест
    1
    3
  • Футбол
    2-й тайм
    Порту
    Штутгарт
    2
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Рома
    Болонья
    3
    3
  • Футбол
    2-й тайм
    Бетис
    Панатинаикос
    4
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Астон Вилла
    Лилль
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала