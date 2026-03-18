МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Осуждение Еврокомиссией Владимира Зеленского за угрозы в адрес премьера Венгрии Виктора Обрана заставила его "смягчить тон", пишет газета Politico со ссылкой на одного из европейских чиновников.
Во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Украина приняла предложение ЕС о помощи в финансировании и ремонте трубопровода "Дружба", специалисты готовы приступить немедленно. Позднее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что глава ЕК и Зеленский устроили "политический театр" вокруг ситуации с газопроводом "Дружба".
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".