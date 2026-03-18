Вяльбе не заслуживает исключения из руководства ФЛГР, считает Журова

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе не заслуживает того, чтобы ее исключили из руководства ее видом спорта в новой объединенной федерации лыжных дисциплин, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова.