Вяльбе не заслуживает исключения из руководства ФЛГР, считает Журова

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе не заслуживает того, чтобы ее исключили из руководства ее видом спорта в новой объединенной федерации лыжных дисциплин, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова.
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев в интервью "Чемпионату", говоря о том, является ли решенным вопрос объединения лыжных видов спорта в одну федерацию, заявил, что "это решение напрашивается".
«
"Пока сложно сказать, какой результат даст это объединение, подобные процессы только начались. А в зимних федерациях объединений еще не было, - сказала Журова. - Поэтому мы не можем сказать, какие могут ожидаться результаты. Все зависит от того, кто возглавит объединенную федерацию, останется ли Елена в этой команде во главе направления лыж. Я, например, связываю все успехи российского лыжного спорта последних десятилетий именно с ней как с руководителем. Поэтому она не заслужила того, чтобы ее полностью исключать из руководства лыжами".
"Несомненно, федерацию возглавят очень значимые люди, но при этом надо понимать, что в спорте сохранение традиций очень важно. Спортсмены - как алмазы, их добывают, потом ограняют, потом сохраняют, а потом ценят, и они становятся только дороже. Поэтому очень важно не расплескать все это, нужно быть очень мудрым руководителем", - добавила депутат Госдумы.