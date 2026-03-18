Telegram за сутки заблокировал более ста тысяч групп и каналов

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Мессенджер Telegram по итогам вторника заблокировал у себя более 100 тысяч групп и каналов, этот уровень суточной блокировки был превышен впервые с 10 марта, следует из статистики мессенджера, с которой ознакомилось РИА Новости.

Согласно данным, по итогам вторника мессенджер заблокировал 114 348 групп и каналов, уровень блокировки выше 100 тысяч за сутки был превышен впервые с 10 марта, тогда было заблокировано 102 612 групп и каналов.

Мессенджер с начала марта заблокировал всего 1 547 231 групп и каналов. При этом за этот период заблокировано 9 439 сообществ, "связанных с терроризмом".

С начала 2026 года общее число заблокированных групп и каналов составило 10 186 435, из них 41 619 сообществ, "связанных с терроризмом".

Telegram отмечает, что с 2015 года модерация включает в себя жалобы пользователей и "проактивный мониторинг" на основе машинного обучения, а в начале 2024 года эти усилия были дополнены инструментами модерации с искусственным интеллектом.