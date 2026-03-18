Суд в Москве заочно осудил укравшего данные с сервера доставки еды украинца

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Суд в Москве заочно приговорил к 10 годам лишения свободы украинца, скопировавшего данные компании по доставке еды с сервера в Москве, сообщает Генпрокуратура РФ.
Как рассказали в ведомстве, гражданин Украины Александр Гнатюк признан виновным по части 3 статьи 183 УК РФ "Собирание сведений, составляющих коммерческую тайну, причинившее крупный ущерб" и части 4 статьи 272 УК РФ "Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло копирование компьютерной информации, причинившее крупный ущерб".
"С учетом позиции гособвинителя Генпрокуратуры России Гнатюк заочно приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
В суде установлено, что подсудимый с декабря 2021 по февраль 2022 года, находясь на территории Украины и используя компьютерное устройство, осуществил не менее трех подключений к расположенному в Санкт-Петербурге серверу, арендованному компанией по доставке еды. С помощью этого он получил доступ к сетевой инфраструктуре фирмы и скопировал с расположенного в Москве сервера охраняемую законом информацию, составляющую коммерческую тайну.
Кроме того, подсудимый в период с февраля по март 2022 года разместил эти сведения в открытом доступе в интернете, тем самым причинив тяжкие последствия.
В результате указанных действий организации причинен ущерб в размере свыше 4 миллионов рублей.