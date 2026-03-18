На всех не хватит. Европа вступила в опасную гонку

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости, Надежда Сарапина. Проблемы с судоходством в Ормузском проливе вылились в полномасштабное противостояние Европы и Азии — и последняя явно побеждает. Танкеры с желанным СПГ меняют курс прямо в море, тарифы на энергию растут, а избытка предложения, обещанного США, пока нет. Что происходит с глобальным рынком и как ЕС будет обеспечивать внутренние потребности — в материале РИА Новости.

Война за ресурсы

С начала марта биржевые цены в Европе подскочили на 57 процентов. Уже 3 марта цена впервые с января 2023-го перевалила за 700 долларов за тысячу кубометров. Несмотря на коррекцию, котировки по-прежнему на высоком уровне. Так, по данным лондонской биржи ICE, на 17 марта цены за тысячу кубометров держатся выше 600 долларов.

Фактическая блокировка Ормузского пролива изъяла из глобального оборота около 20 процентов всех мировых поставок СПГ, что эквивалентно потере 1,5-1,8 миллиона тонн топлива еженедельно, напоминает руководитель аналитического центра Mind Money Игорь Исаев.

Тут и выяснилось, что предложение на рынке не такое уж избыточное. "Ожидалось, что ввод новых мощностей в США создаст профицит в семь процентов, однако пока на спотовом рынке дефицит. В годовом исчислении он оценивается в 12-15 миллионов тонн (107-135 миллионов баррелей)", — рассказывает эксперт.

А то, что осталось на рынке, активно перекупает зависимая от импорта энергоресурсов Азия. Все больше танкеров следуют не на северо-восток — в сторону Европы, а поворачивают к Южной Атлантике, сообщает Rueters. Принимая во внимание стоимость доставки, американские поставщики просто выбирают более выгодное направление.

Тем временем отопительный сезон в ЕС подходит к концу, а значит, пора пополнять подземные газовые хранилища. Учитывая минимальные запасы в ПХГ с 2022-го и жесткую конкуренцию, задача обещает быть непростой.

Европейцы пока рассчитывают на скорое завершение конфликта, что позволит возобновить поставки из Катара, рассуждает эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. "Однако, учитывая удары по энергетической инфраструктуре, производственные возможности там под вопросом", — замечает эксперт.

Решительные действия

Несмотря на серьезные трудности, большинство европейских стран не готовы восстанавливать отношения с Москвой. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что отступать от долгосрочной стратегии по отказу от российских энергоресурсов сейчас неразумно. Вместо этого Брюссель готовит меры поддержки, включая госпомощь, субсидирование и ограничение цен на газ. Власти Германии и Франции поддержали позицию ЕК, заявив, что подорожание энергоносителей нельзя считать достаточным основанием для пересмотра санкционной политики.

Кроме того, Франция наряду с другими странами работает над восстановлением транспортного сообщения в Ормузском проливе, сообщает Financial Times со ссылкой на неназванного французского дипломата.

Германия же подготовила пакет мер поддержки для снижения цен на топливо, однако большинство граждан сочли принятые решения неэффективными, сообщает Bild.

И все же европейцам необходимы гарантии. Чехия подсуетилась первой и заключила предварительный долгосрочный контракт с американцами на ежегодное резервирование 1,4 миллиарда кубометров газа на терминалах в США, сообщает агентство ЧТК со ссылкой на первого вице-премьера и главу Минпромторга Карела Гавличека.

То ли еще будет

Для американских производителей такое положение вещей представляется крайне выгодным: экспортеры уже обеспечивают более четверти газового потребления ЕС, а при текущих условиях и вовсе имеют шанс нарастить поставки до 40 процентов к 2030-му, считает эксперт в области финансирования морских активов Алексей Пономарев.

Для самих европейцев чрезмерная зависимость от одного поставщика создает серьезные геополитические риски, однако нынешние лидеры предпочитают игнорировать опасность, что только на руку Вашингтону. Альтернативой выступает Норвегия, однако и ее возможности ограниченны.

Тем не менее критический рост стоимости газа вынуждает мировых производителей выходить на пиковые мощности, что поможет компенсировать значительную часть выпавших объемов. Оставшийся разрыв закроют за счет возврата к углю, увеличения доли атомной генерации и естественного снижения спроса из-за высоких цен, прогнозирует Исаев.

Аналитики сходятся во мнении, что уже сейчас ясно: независимо от развития событий в Ормузе конкуренция за свободные объемы между Азией и Европой неизбежно обострится к лету, когда начнется кампания по закачке газа в ПХГ. Это только подстегнет ценовую гонку, а азиатские премии неплохо мотивируют судовладельцев из США разворачивать танкеры в сторону Китая и Индии прямо в открытом море. Для Европы это означает тяжелое открытие сезона и дальнейший рост цен.