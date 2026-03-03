Цены на газ в Европе достигли максимума за три года

Апрельские фьючерсы по индексу TTF открыли торги в 10:00 в районе отметки в 586,7 доллара за тысячу кубометров (+8,8 %). По состоянию на 13:27 они подорожали до 755,9 доллара (+40,2%). Накануне расчетная цена составляла 539,2.