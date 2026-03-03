Рейтинг@Mail.ru
Цены на газ в Европе достигли максимума за три года
11:12 03.03.2026 (обновлено: 16:20 03.03.2026)
Цены на газ в Европе достигли максимума за три года
Биржевые цены на газ в Европе взлетели до максимума за три года, свидетельствуют подсчеты РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE.
Цены на газ в Европе достигли максимума за три года

ICE: цена газа в Европе превысила $700 за тыс. куб. м впервые с января 2023-го

Трубопровод для транспортировки газа в ЕС
Трубопровод для транспортировки газа в ЕС
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Трубопровод для транспортировки газа в ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе взлетели до максимума за три года, свидетельствуют подсчеты РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE.
Апрельские фьючерсы по индексу TTF открыли торги в 10:00 в районе отметки в 586,7 доллара за тысячу кубометров (+8,8 %). По состоянию на 13:27 они подорожали до 755,9 доллара (+40,2%). Накануне расчетная цена составляла 539,2.
Ормузский пролив - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Нефть резко подорожала из-за проблем с перевозкой через Ормузский пролив
2 марта, 08:27
Отметку в 700 долларов цены на газ превысили впервые с 23 января 2023 года. Причиной этому стал конфликт на Ближнем Востоке. Так, катарская госкомпания QatarEnergy прекратила производство СПГ из-за атак дронов.
По мнению аналитиков, если конфликт затянется, Европа рискует столкнуться с ценовым шоком, сопоставимым с весной 2022 года. Тогда котировки достигали 3892 долларов за тысячу кубометров.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Рабочий на газовом хранилище в Будапеште - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
В семи европейских странах запасы газа опустились ниже 30%
18 февраля, 10:04
Ситуацию усугубляет отказ от российского импорта. По оценке главы РФПИ Кирилла Дмитриева, Европа потеряла из-за этого более 1,3 триллиона евро. Как заявил президент Владимир Путин, это решение привело к закрытию европейских предприятий по производству удобрений, что разогнало инфляцию и вынудило граждан выйти на улицы.
Тем не менее в середине октября прошлого года Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от поставок российского газа с 1 января 2026-го. Для действующих контрактов сохранится переходный период до 1 января 2028 года. Для краткосрочных соглашений, заключенных до 17 июня, запрет на импорт российского СПГ начнет действовать с 25 апреля 2026-го, трубопроводного — с 17 июня того же года.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на заседании Европейского парламента - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
"Пора заканчивать". ЕС отважился на непростое решение
15 февраля, 08:00
 
