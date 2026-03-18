https://ria.ru/20260318/solntse-2081362581.html
Ученые сообщили о новых корональных дырах на Солнце
Несколько новых корональных дыр образовались на видимой стороне Солнца, они начнут воздействовать на геомагнитную обстановку на Земле ближе к концу недели,... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T10:03:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147409/66/1474096689_60:0:1340:720_1920x0_80_0_0_a2cdfb342405023aacb7296730fed98e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147409/66/1474096689_220:0:1180:720_1920x0_80_0_0_6991351bd71e263929e363e62892de29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Несколько новых корональных дыр образовались на видимой стороне Солнца, они начнут воздействовать на геомагнитную обстановку на Земле ближе к концу недели, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"На обращенной к Земле
стороне Солнца за прошедшие дни появилось сразу несколько новых корональных дыр. Соответственно, полного покоя пока точно не ожидается. Впрочем, этот фактор начнет работать ближе к выходным. Пока ждем прихода плазменного облака и, возможно, полярных сияний", — говорится в сообщении
.
В лаборатории напомнили, что в четверг к Земле придет выброс плазмы от сильной вспышки, произошедшей на Солнце 16 марта. Он, как ожидается, вызовет геомагнитные бури уровня G2-G3. Несмотря на то что это событие грозит стать сильнейшим за последние два месяца, оно, скорее, станет результатом стечения обстоятельств, чем роста солнечной активности.
Вспышка произошла почти точно напротив Земли, а в такой ситуации воздействие всегда заметно усиливается, рассказали ученые.