Ученые сообщили о новых корональных дырах на Солнце

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Несколько новых корональных дыр образовались на видимой стороне Солнца, они начнут воздействовать на геомагнитную обстановку на Земле ближе к концу недели, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

В лаборатории напомнили, что в четверг к Земле придет выброс плазмы от сильной вспышки, произошедшей на Солнце 16 марта. Он, как ожидается, вызовет геомагнитные бури уровня G2-G3. Несмотря на то что это событие грозит стать сильнейшим за последние два месяца, оно, скорее, станет результатом стечения обстоятельств, чем роста солнечной активности.