Силы ПВО за ночь уничтожили 85 украинских беспилотников

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 85 украинских БПЛА, сообщило Минобороны России в среду.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 42 БПЛА – над территорией Краснодарского края, 13 БПЛА – над акваторией Черного моря, шесть БПЛА – над акваторией Азовского моря, пять БПЛА – над территорией Брянской области, пять БПЛА – над территорией Республики Крым, четыре БПЛА – над территорией Республики Адыгея, три БПЛА – над территорией Ленинградской области, два БПЛА – над территорией Воронежской области, два БПЛА – над территорией Астраханской области, один БПЛА – над территорией Калужской области, один БПЛА – над территорией Смоленской области, один БПЛА – над территорией Ставропольского края", - следует из сообщения российского оборонного ведомства.
