Путин назвал подвигом результаты российских паралимпийцев

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российские паралимпийцы совершили настоящий подвиг, взяв третье место в медальном зачете, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается наших ребят, паралимпийцев, они совершили действительно реально подвиг. Просто удивительно. Вот вы (министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев - ред.) сейчас сказали, 60-70 спортсменов представляли соответствующие команды. Наша-то команда состояла всего из 6 спортсменов", - сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
Путин отметил, что при этом команда из 6 человек была представлена в трех видах спорта.
"И благодаря вот этим медальным зачетам, золотым медалям, серебряным, бронзовым, завоевала команда третье место. Удивительно просто", - добавил Путин.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходили в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года представители России приняли участие в соревнованиях с национальными флагом и гимном. Сборная России, за которую выступали шесть спортсменов, заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.