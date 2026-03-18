Путин выразил надежду, что МОК перестанет заниматься фокусами

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласен, что "спорт должен быть маяком", но выразил надежду, что Международный олимпийский комитет (МОК) перестанет "заниматься фокусами".
"Что касается того, что спорт должен быть маяком - это правда. У нас в советское время был такой фокусник, если мне память не изменяет, Амаяк Акопян. Он показывал такие фокусы, которым все удивлялись и восхищались. Очень хотелось бы, чтобы в связи со сменой команды в Международном олимпийском комитете, чтобы МОК перестал заниматься фокусами, перестал бы использовать международный спорт в качестве инструмента политической борьбы", - сказал глава государства на совещании с членами правительства РФ.
Путин также отметил, что МОК должен прийти к тому, о чем говорил основатель современного олимпизма Пьер де Кубертен.
"Чтобы спорт объединял людей, объединял мир, способствовал разрешению конфликтов, а не усугублял бы эти конфликты. Будем надеяться, что так оно и будет в ближайшее время", - добавил глава государства.