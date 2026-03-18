Рейтинг@Mail.ru
Интересно и пока не опасно: лучшие туры для россиян на гонки и концерты - РИА Новости, 18.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
08:00 18.03.2026
Интересно и пока не опасно: лучшие туры для россиян на гонки и концерты
Интересно и пока не опасно: лучшие туры для россиян на гонки и концерты - РИА Новости, 18.03.2026
Интересно и пока не опасно: лучшие туры для россиян на гонки и концерты
Спрос на событийные поездки за рубеж за год удвоился, сообщает АТОР. В таких путешествиях осмотр достопримечательностей и релакс на пляже — не главное, туристы... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T08:00:00+03:00
2026-03-18T08:03:00+03:00
туризм
туризм
туризм-важное
россия
сербия
ближний восток
эрос рамазотти
лени кравиц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/11/2081255306_0:16:1536:880_1920x0_80_0_0_d34d2e17686bdddef30528d180eb2330.jpg
https://ria.ru/20260301/puteshestviya-2077192350.html
https://ria.ru/20260315/turtsiya-2080514551.html
россия
сербия
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/11/2081255306_171:0:1536:1024_1920x0_80_0_0_58e2813a8c7e5a18e8a11e0d0805ba25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, туризм-важное, россия, сербия, ближний восток, эрос рамазотти, лени кравиц, эд ширан, интурист, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Туризм-Важное, Россия, Сербия, Ближний Восток, Эрос Рамазотти, Лени Кравиц, Эд Ширан, Интурист, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Интересно и пока не опасно: лучшие туры для россиян на гонки и концерты

АТОР: спрос на событийные туры за рубеж за год удвоились

© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектомДевушка в аэропорту
Девушка в аэропорту - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектом
Девушка в аэропорту
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости, Мария Селиванова. Спрос на событийные поездки за рубеж за год удвоился, сообщает АТОР. В таких путешествиях осмотр достопримечательностей и релакс на пляже — не главное, туристы приезжают ради концерта, шоу, спортивного турнира, выставки, фестиваля, определенного природного явления. Что и где предлагают ценителям такого отдыха в 2026-м, а также сколько это стоит — в материале РИА Новости.

Сербия, Турция и Ближний Восток

В этом сегменте лидирует Сербия, говорят в АТОР. Безвиз, удобные стыковки из Москвы и регионов и относительно доступные цены — важный аргумент в пользу тура в Белград на концерт мировых поп-звезд, уточнили в "Русском экспрессе". В апреле там выступит Эрос Рамазотти, в июне — Ленни Кравиц. Цена — от 177 и от 207 тысяч рублей на двоих соответственно. Это за перелет, трехзвездочный отель и билеты на шоу.
© РИА Новости / Пелагия ТихоноваЗрители на концерте
Зрители на концерте - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Зрители на концерте
Много лет был высокий спрос на Ближний Восток. "Дубай, Абу-Даби, Бахрейн, Саудовская Аравия сделали событийный туризм одним из конкурентных преимуществ. Надеемся, что после нормализации ситуации это тоже восстановится", — отмечают в пресс-службе "Интуриста".
В частности, прекрасно раскупались туры на концерты "Металлики" в Абу-Даби, Эда Ширана в Бахрейне, Дженнифер Лопес в Анталье и Шарм-эш-Шейхе, Джастина Тимберлейка в Стамбуле, вспоминают эксперты.
Турецкие и египетские отельеры давно это заметили. Поэтому летом в гостиницах на Анталийском и Эгейском побережье выступит множество российских звезд, рассказывает PR-директор "Интуриста" Дарья Домостроева. Так, в отеле Port Nature в Анталье состоится несколько концертов Леонида Агутина, а в кемерском Rixos Sungate с 1 по 9 мая — музыкальный марафон aMAYzing Fest с участием Mot, Artic & Asty, Полины Гагариной.
Кроме того, россияне отправляются в страны Юго-Восточной Азии на цветение сакуры, добавили в Pac Group. Так, шесть дней в Шанхае обойдутся в 177 тысяч рублей на двоих, в Японии — от 205 тысяч. Это без авиабилетов. В Южной Корее для туристов организуют экскурсионную программу по трем городам — от 306 тысяч рублей на двоих.
В Сингапуре — "Формула-1". В Стамбуле — концерты Канье Уэста, Андреа Бочелли и группы Neighbourhood.

Ближнее зарубежье

Страны ближнего зарубежья — Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан — тоже не обделены вниманием.
© AP Photo / Darko BandicГонка "Формулы-1" в Баку, Азербайджан
Гонка Формула-1 в Баку, Азербайджан - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© AP Photo / Darko Bandic
Гонка "Формулы-1" в Баку, Азербайджан
В Баку в сентябре проведут этап "Формулы-1". "Тур включает проживание, билеты на гоночный уик-энд, обзорные экскурсии по столице, посещение старого города Ичери-шехер, набережной и других достопримечательностей", — перечисляют в "Русском экспрессе". Это от 156 тысяч рублей на двоих.
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкДевушка изображает сцену из советского фильма "Бриллиантовая рука" на месте съемок на одной из улиц в историческом районе Ичери-шехер города Баку
Девушка изображает сцену из советского фильма Бриллиантовая рука на месте её съемок на одной из улиц в историческом районе Ичери-шехер города Баку - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Девушка изображает сцену из советского фильма "Бриллиантовая рука" на месте съемок на одной из улиц в историческом районе Ичери-шехер города Баку
Поклонников рока ждут в Ереване 20 марта — там выступит исландская группа Kaleo. А в августе в Алма-Ате — концерт Gorillaz.

Россия: туры на цветение и концерты

На Алтай едут в конце апреля — начале мая специально посмотреть на цветение маральника, когда горы становятся ярко-розовыми.
© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектомъъЦветение маральника на Алтае
Цветение маральника на Алтае - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектомъъ
Цветение маральника на Алтае
"Программа обычно рассчитана на пять дней: экскурсии по Горному Алтаю, посещение смотровых площадок, прогулки по природным локациям, знакомство с культурой региона", — объясняют в "Интуристе". От 171 тысячи рублей на двоих.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЦветущие лотосы в дельте Волги на территории Астраханского биосферного заповедника
Цветущие лотосы в дельте Волги на территории Астраханского биосферного заповедника - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Цветущие лотосы в дельте Волги на территории Астраханского биосферного заповедника
Еще одно внутреннее сезонное направление — Астраханская область, когда огромные поля лотоса зацветают в дельте Волги. В программе на три дня — лодочные прогулки и знакомство с гастрономией региона. От 50 тысяч на двоих.
В мае Петру Ильичу Чайковскому исполнится 185 лет. Композитор родился в Удмуртии, в Воткинске. Туристы посещают места, связанные с его семьей, музей-усадьбу, а с 2 по 5 июля приезжают на музыкальный фестиваль, сообщили в "Интуристе". Трехдневный тур — от 66 тысяч на двоих.
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанкПраздник выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© РИА Новости / Артем Пряхин
Перейти в медиабанк
Праздник выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
В Суздале — Летний фестиваль Дениса Мацуева. Оперные спектакли, концерты камерной музыки, джазовые вечера.
Традиционно высок спрос на праздники в Санкт-Петербурге — "Алые паруса", День города, День Военно-морского флота. На эти даты — пик бронирований.

Короткие и насыщенные туры

Событийные путешествия обычно короткие — от двух до пяти дней. Экскурсионная программа небольшая, говорит Дарья Домостроева.
"Формула-1" — для поклонников автоспорта и активных путешественников, следящих за международными соревнованиями. Природные явления (в частности, цветение) предпочитают фотографы и блогеры. Аудитория крупных культурных событий более разнообразна, там много семей с детьми и компаний друзей.
ТуризмТуризмТуризм-ВажноеРоссияСербияБлижний ВостокЭрос РамазоттиЛени КравицЭд ШиранИнтуристАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала