Интересно и пока не опасно: лучшие туры для россиян на гонки и концерты

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости, Мария Селиванова. Спрос на событийные поездки за рубеж за год удвоился, Спрос на событийные поездки за рубеж за год удвоился, сообщает АТОР. В таких путешествиях осмотр достопримечательностей и релакс на пляже — не главное, туристы приезжают ради концерта, шоу, спортивного турнира, выставки, фестиваля, определенного природного явления. Что и где предлагают ценителям такого отдыха в 2026-м, а также сколько это стоит — в материале РИА Новости.

Сербия, Турция и Ближний Восток

В этом сегменте лидирует Сербия, говорят в АТОР. Безвиз, удобные стыковки из Москвы и регионов и относительно доступные цены — важный аргумент в пользу тура в Белград на концерт мировых поп-звезд, уточнили в "Русском экспрессе". В апреле там выступит Эрос Рамазотти, в июне — Ленни Кравиц. Цена — от 177 и от 207 тысяч рублей на двоих соответственно. Это за перелет, трехзвездочный отель и билеты на шоу.

Много лет был высокий спрос на Ближний Восток. "Дубай, Абу-Даби, Бахрейн, Саудовская Аравия сделали событийный туризм одним из конкурентных преимуществ. Надеемся, что после нормализации ситуации это тоже восстановится", — отмечают в пресс-службе "Интуриста".

В частности, прекрасно раскупались туры на концерты "Металлики" в Абу-Даби, Эда Ширана в Бахрейне, Дженнифер Лопес в Анталье и Шарм-эш-Шейхе, Джастина Тимберлейка в Стамбуле, вспоминают эксперты.

Турецкие и египетские отельеры давно это заметили. Поэтому летом в гостиницах на Анталийском и Эгейском побережье выступит множество российских звезд, рассказывает PR-директор "Интуриста" Дарья Домостроева. Так, в отеле Port Nature в Анталье состоится несколько концертов Леонида Агутина, а в кемерском Rixos Sungate с 1 по 9 мая — музыкальный марафон aMAYzing Fest с участием Mot, Artic & Asty, Полины Гагариной.

Кроме того, россияне отправляются в страны Юго-Восточной Азии на цветение сакуры, добавили в Pac Group. Так, шесть дней в Шанхае обойдутся в 177 тысяч рублей на двоих, в Японии — от 205 тысяч. Это без авиабилетов. В Южной Корее для туристов организуют экскурсионную программу по трем городам — от 306 тысяч рублей на двоих.

В Сингапуре — "Формула-1". В Стамбуле — концерты Канье Уэста, Андреа Бочелли и группы Neighbourhood.

Ближнее зарубежье

Страны ближнего зарубежья — Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан — тоже не обделены вниманием.

© AP Photo / Darko Bandic Гонка "Формулы-1" в Баку, Азербайджан

В Баку в сентябре проведут этап "Формулы-1". "Тур включает проживание, билеты на гоночный уик-энд, обзорные экскурсии по столице, посещение старого города Ичери-шехер, набережной и других достопримечательностей", — перечисляют в "Русском экспрессе". Это от 156 тысяч рублей на двоих.

Поклонников рока ждут в Ереване 20 марта — там выступит исландская группа Kaleo. А в августе в Алма-Ате — концерт Gorillaz.

Россия: туры на цветение и концерты

На Алтай едут в конце апреля — начале мая специально посмотреть на цветение маральника, когда горы становятся ярко-розовыми.

"Программа обычно рассчитана на пять дней: экскурсии по Горному Алтаю, посещение смотровых площадок, прогулки по природным локациям, знакомство с культурой региона", — объясняют в "Интуристе". От 171 тысячи рублей на двоих.

Еще одно внутреннее сезонное направление — Астраханская область, когда огромные поля лотоса зацветают в дельте Волги. В программе на три дня — лодочные прогулки и знакомство с гастрономией региона. От 50 тысяч на двоих.

В мае Петру Ильичу Чайковскому исполнится 185 лет. Композитор родился в Удмуртии, в Воткинске. Туристы посещают места, связанные с его семьей, музей-усадьбу, а с 2 по 5 июля приезжают на музыкальный фестиваль, сообщили в "Интуристе". Трехдневный тур — от 66 тысяч на двоих.

В Суздале — Летний фестиваль Дениса Мацуева. Оперные спектакли, концерты камерной музыки, джазовые вечера.

Традиционно высок спрос на праздники в Санкт-Петербурге — "Алые паруса", День города, День Военно-морского флота. На эти даты — пик бронирований.

Короткие и насыщенные туры

Событийные путешествия обычно короткие — от двух до пяти дней. Экскурсионная программа небольшая, говорит Дарья Домостроева.