МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Член конституционного комитета Совфеда РФ Алексей Пушков считает, что поведение США - проклятие глобальной сверхдержавы, штаты реагируют на важные по их мнению вызовы, которые на самом деле таковыми не являются.
"Поведение США - это проклятие глобальной сверхдержавы. Она реагирует на те вызовы, которые ей кажутся "жизненно важными", но которые таковыми не являются. В свое время глобальная Британская империя таким же образом реагировала на многочисленные вызовы ее господству. В итоге это привело к перенапряжению сил - и к закату империи", - написал Пушков в Telegram-канале.
По словам сенатора, Америка снова "завязла на Ближнем Востоке", и вместо того, чтобы перестраивать свою экономику и соревноваться с Китаем, который является главным соперником штатов в 21 веке, США тратят по 1-1,5 миллиарда долларов в день, чтобы "разрушить еще одну страну на Среднем Востоке". В этом веке семь триллионов долларов было потрачено Вашингтоном на разрушение Афганистана, Ирака, Ливии и Сирии.
Как сказал Пушков, действия Америки вызвали в Афганистане миллионные потоки беженцев, в том числе в сами США. Штаты "с блеском добились" увеличения госдолга чуть более чем за год до 39 триллионов долларов, но, по данным политика, при экс-президенте Сша дЖО Байдене было 37 триллионов. Америка также "добилась" того, что Иран уничтожил часть баз США в Ираке, ОАЭ и Саудовской Аравии, а также уникальный радар раннего ракетного оповещения в Катаре и шесть радарных установок, добавил сенатор.
"И все ради чего? С точки зрения национальных интересов США это остается загадкой", - отметил Пушков.