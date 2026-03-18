Система руководства в Иране останется эффективной, заявил Пушков

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Система руководства в Иране останется эффективной даже при потерях среди руководящего состава, считает член конституционного комитета Совфеда РФ Алексей Пушков.
"Верховный лидер Али Хаменеи, погибший в первый день войны, предупреждал, что его устранение мало что даст противникам Ирана, поскольку в Иране создана эшелонированная система руководства, которая останется действенной и эффективной, несмотря на потери среди руководящего состава страны", - написал он в своём Telegram-канале.
Пушков отметил, что по всей стране действуют автономные центры запуска баллистических ракет подземного базирования, способные наносить удары по решению их непосредственных руководителей.
"Эта система, судя по всему, работает даже в нынешних критических для Ирана условиях", - считает политик.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.